Херсонский суд обязал капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко сдать паспорта и являться к следователю по первому требованию.

Херсонский суд обязал капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко сдать паспорта и являться к следователю по первому требованию.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) Татьяна Тихончик, экипаж "Норда" подозревают в незаконной ловле рыбы. Прокуратура ходатайствует избрать Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. Согласно украинскому законодательству, эта мера предусматривает сдачу всех паспортов.Ранее Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег. Во вторник капитан "Норда" был освобожден из СИЗО Херсона.Судно "Норд", следующее под флагом России в Азовском море, с 10 членами экипажа было задержано украинскими пограничниками 25 марта.