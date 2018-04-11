Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопрос о дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил, что экономика обладает достаточным запасом прочности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопрос о дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил, что экономика "обладает достаточным запасом прочности"."В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь", – сказал Песков.Также премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что для России эти шесть лет стали испытанием на прочность экономики, передает . "Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно", – сказал Медведев. До этого российский премьер заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная.Напомним, в данный момент курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016 года. Ранее из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций – более 17 миллиардов.