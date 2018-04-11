Весна,
наконец, вступила в свои права, сугробы растаяли и необходимость в полном
приводе и высокой проходимости вроде бы отпала, думаете вы? И жестоко
ошибаетесь, ибо в некоторых местах вместе со снегом растаял и асфальт. И что
может быть приятнее, чем миновать недоработки дорожных служб за рулем мягкого
стремительного внедорожника?
Весна,
наконец, вступила в свои права, сугробы растаяли и необходимость в полном
приводе и высокой проходимости вроде бы отпала, думаете вы? И жестоко
ошибаетесь, ибо в некоторых местах вместе со снегом растаял и асфальт. И что
может быть приятнее, чем миновать недоработки дорожных служб за рулем мягкого
стремительного внедорожника?
Если
вы читаете мои обзоры (или в принципе имеете хоть какое-то представление об
автомобильном рынке и его основных производителях), вы наверняка знаете, что Lexus – это люксовое продолжение бренда Toyota. Lexus GX делит платформу с Toyota Prado, но, проведя немного времени за рулем, понимаешь,
что машина абсолютно другая.
Lexus
GX 460 Luxury 7S
Цена, руб
4
773 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
4
096 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
4608/296
Привод
полный
Разгон 0-100, сек
8,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
12,8
/ 19,6
Снаряженная масса, кг
2450
Длина/ширина/высота, мм
4880/1885/1845
Дорожный просвет, мм
215
Объем багажника, л
621
Двигатель
мощнее, подвеска мягче, фары другие и, конечно же, узнаваемая во всех моделях Lexus решетка радиатора (про значок не говорю, ибо
очевидно).
Как
обстоят дела внутри? Мягко. Тепло. Прохладно. В зависимости от пожеланий
водителя. Система вентиляции сидений может подавать как горячий, так и холодный
воздух. А сами сиденья не просто мягкие, а практически воздушные. Дальние
поездки больше не воспринимаются как обуза и неприятная необходимость, а
наоборот – как приключение и отдых.
Чтобы
не проспать все приключение (а чем еще заниматься на задних сиденьях в
поездках?), для пассажиров предусмотрены мониторы, на которых можно следить за
маршрутом, смотреть кино и даже выбирать какую музыку будет слушать пассажир по
соседству.
Вот
он, символ власти, мультимедийный скипетр, философский камень и цифровой экскалибур.
В общем, штука, вокруг которой будет разыграно множество баталий, если у вас в
семье больше одного ребенка, и вы путешествуете вместе.
Будем
надеяться, что борьбы за управление климатом в задней части салона не будет.
Миру мир, детям общий климат.
Равно
как и за подключение наушников. Гнезд тут достаточно, а сзади можно подключить
несметное количество аудио и видеоприборов, при необходимости.
Водителю
за рулем куда спокойнее, чем пассажирам сзади, так как приборная панель
новизной не удивляет, и от аналогичной в LC Prado практически не отличается.
Едет
этот аппарат просто замечательно. Удивительно резвый старт и прекрасная
эластичность для внедорожника заставили меня засомневаться, что здесь
действительно всего 296 лошадиных сил. Однако, это так. Разгон за 8,9 секунды
для автомобиля подобного класса – повод для гордости.
Высота
и жесткость подвески в Lexus GX 460 регулируются по желанию водителя. Но даже в
спортивном режиме отлично сглаживаются все дорожные неровности, которые на
менее адекватных подвесках заставляют водителей проклинать коммунальные службы,
мэра и прочих. Хорошая подвеска – залог хорошего настроения. Так?
И,
конечно же, хорошему настроению способствует хорошая музыка. Особенно когда она
звучит в хороших колонках, и здесь это именно так. Система Mark Levinson – давние партнеры Lexus в части автозвука, и со времен моего теста Lexus LX звучание стало мягче и интереснее. Звенящий верх уже не такой звенящий, а
басы всегда были глубокими и мягкими. Настройки вообще не надо трогать. А
объемный звук не надо включать. Все будет хорошо. Хотя – нет. Все уже хорошо,
так что, если система работает, не надо ей мешать.
Гитарный
тест пройден успешно, 600 с лишним литров багажного отделения – это вам не
шутки.
Из
минусов могу сказать только о расходе под двадцать литров, но при такой
мощности чем-то нужно жертвовать, правда?
Зато
какой выразительный взгляд светодиодных фар! – это для тех, кто понимает!
В
итоге, Lexus GX 460 показал
себя прекрасным люксовым внедорожником. Несмотря на некоторую архаичность во
внутреннем оформлении, он вкрадчиво мягок на ходу, отлично звукоизолирован и
внушителен в автомобильном потоке. Да и цена для подобной машины вполне
приятная.
Обзор
подготовлен специально для портала dni.ru.