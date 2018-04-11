Весна, наконец, вступила в свои права, сугробы растаяли и необходимость в полном приводе и высокой проходимости вроде бы отпала, думаете вы? И жестоко ошибаетесь, ибо в некоторых местах вместе со снегом растаял и асфальт. И что может быть приятнее, чем миновать недоработки дорожных служб за рулем мягкого стремительного внедорожника?

Весна,наконец, вступила в свои права, сугробы растаяли и необходимость в полномприводе и высокой проходимости вроде бы отпала, думаете вы? И жестокоошибаетесь, ибо в некоторых местах вместе со снегом растаял и асфальт. И чтоможет быть приятнее, чем миновать недоработки дорожных служб за рулем мягкогостремительного внедорожника?Есливы читаете мои обзоры (или в принципе имеете хоть какое-то представление обавтомобильном рынке и его основных производителях), вы наверняка знаете, что Lexus – это люксовое продолжение бренда Toyota. Lexus GX делит платформу с Toyota Prado, но, проведя немного времени за рулем, понимаешь,что машина абсолютно другая.LexusGX 460 Luxury 7SЦена, руб773 000Цена в минимальной конфигурации, руб096 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)4608/296ПриводполныйРазгон 0-100, сек8,3Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км12,8/ 19,6Снаряженная масса, кг2450Длина/ширина/высота, мм4880/1885/1845Дорожный просвет, мм215Объем багажника, л621Двигательмощнее, подвеска мягче, фары другие и, конечно же, узнаваемая во всех моделях Lexus решетка радиатора (про значок не говорю, ибоочевидно).Какобстоят дела внутри? Мягко. Тепло. Прохладно. В зависимости от пожеланийводителя. Система вентиляции сидений может подавать как горячий, так и холодныйвоздух. А сами сиденья не просто мягкие, а практически воздушные. Дальниепоездки больше не воспринимаются как обуза и неприятная необходимость, анаоборот – как приключение и отдых.Чтобыне проспать все приключение (а чем еще заниматься на задних сиденьях впоездках?), для пассажиров предусмотрены мониторы, на которых можно следить замаршрутом, смотреть кино и даже выбирать какую музыку будет слушать пассажир пососедству.Вотон, символ власти, мультимедийный скипетр, философский камень и цифровой экскалибур.В общем, штука, вокруг которой будет разыграно множество баталий, если у вас всемье больше одного ребенка, и вы путешествуете вместе.Будемнадеяться, что борьбы за управление климатом в задней части салона не будет.Миру мир, детям общий климат.Равнокак и за подключение наушников. Гнезд тут достаточно, а сзади можно подключитьнесметное количество аудио и видеоприборов, при необходимости.Водителюза рулем куда спокойнее, чем пассажирам сзади, так как приборная панельновизной не удивляет, и от аналогичной в LC Prado практически не отличается.Едетэтот аппарат просто замечательно. Удивительно резвый старт и прекраснаяэластичность для внедорожника заставили меня засомневаться, что здесьдействительно всего 296 лошадиных сил. Однако, это так. Разгон за 8,9 секундыдля автомобиля подобного класса – повод для гордости.Высотаи жесткость подвески в Lexus GX 460 регулируются по желанию водителя. Но даже вспортивном режиме отлично сглаживаются все дорожные неровности, которые наменее адекватных подвесках заставляют водителей проклинать коммунальные службы,мэра и прочих. Хорошая подвеска – залог хорошего настроения. Так?И,конечно же, хорошему настроению способствует хорошая музыка. Особенно когда оназвучит в хороших колонках, и здесь это именно так. Система Mark Levinson – давние партнеры Lexus в части автозвука, и со времен моего теста Lexus LX звучание стало мягче и интереснее. Звенящий верх уже не такой звенящий, абасы всегда были глубокими и мягкими. Настройки вообще не надо трогать. Аобъемный звук не надо включать. Все будет хорошо. Хотя – нет. Все уже хорошо,так что, если система работает, не надо ей мешать.Гитарныйтест пройден успешно, 600 с лишним литров багажного отделения – это вам нешутки.Изминусов могу сказать только о расходе под двадцать литров, но при такоймощности чем-то нужно жертвовать, правда?Затокакой выразительный взгляд светодиодных фар! – это для тех, кто понимает!итоге, Lexus GX 460 показалсебя прекрасным люксовым внедорожником. Несмотря на некоторую архаичность вовнутреннем оформлении, он вкрадчиво мягок на ходу, отлично звукоизолирован ивнушителен в автомобильном потоке. Да и цена для подобной машины вполнеприятная.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru.