Жертва озабоченного попа из Дома-2 Вальтера Соломенцева прокомментировала
слив своих интимных фото в Интернет. Олеся Лисовская уверена, что бывший
священник тронулся умом.
Жертва озабоченного попа из "Дома-2" Вальтера Соломенцева прокомментировала
слив своих интимных фото в Интернет. Олеся Лисовская уверена, что бывший
священник тронулся умом.
"Я очень боялась, что все это всплывет. Но одно меня радует
– теперь мне бояться нечего, уже ничего не боюсь! Но я не знаю, что с ним
делать. Он реально сошел с ума! Эти фотографии – самое маленькое, что он
делает. Я сейчас больше всего переживаю за родителей, как они на это
отреагируют…" – сообщила журналистам посрамленная зазноба экс-священника.
Олеся настроена отомстить полоумному обидчику. Она уже
написала заявление в правоохранительные органы. Лисовская хочет наказать Соломенцева по всей строгости закона.
"Мама у меня болеет, и теперь я не прощу ему этого. Тварь! Я
так хочу столько всего сказать, но не буду опускаться до его уровня. Он сошел с
ума, он больной человек. Он сумасшедший! Я уже не знаю, что сделать, чтобы он
исчез. Уже заявление в полицию написала, теперь они будут разбираться. Он меня
не сломает, больше никогда в жизни к нему не вернусь", – сообщила Лисовская
Dom2Life.ru.
Напомним, что накануне один из самых эпатажных участников
телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на своей странице в Instagram
интимные кадры. На них он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей
"Дома-2" Олесей Лисовской. Буквально через пару часов после того, как
в соцсети появились эти фото, аккаунт Вальтера был заблокирован.
Добавим, что это не единственный секс-скандал с участием
Вальтера. Бывшая жена Соломенцева Галина заявляла в эфире одного из
отечественных ток-шоу, что никогда не публиковала в Интернете фото себя в
обнаженном виде. Однако ее откровенные кадры доступны на нескольких ресурсах.
Экс-супруга поклялась телезрителям, что присылала свои
интимные снимки только Вальтеру. Женщина уверена, что Лисовская, состоявшая
тогда в отношениях с Соломенцевым, нашла их и распространила.