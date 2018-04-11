Жертва озабоченного попа из Дома-2 Вальтера Соломенцева прокомментировала слив своих интимных фото в Интернет. Олеся Лисовская уверена, что бывший священник тронулся умом.

Жертва озабоченного попа из "Дома-2" Вальтера Соломенцева прокомментироваласлив своих интимных фото в Интернет. Олеся Лисовская уверена, что бывшийсвященник тронулся умом."Я очень боялась, что все это всплывет. Но одно меня радует– теперь мне бояться нечего, уже ничего не боюсь! Но я не знаю, что с нимделать. Он реально сошел с ума! Эти фотографии – самое маленькое, что онделает. Я сейчас больше всего переживаю за родителей, как они на этоотреагируют…" – сообщила журналистам посрамленная зазноба экс-священника.Олеся настроена отомстить полоумному обидчику. Она уженаписала заявление в правоохранительные органы. Лисовская хочет наказать Соломенцева по всей строгости закона."Мама у меня болеет, и теперь я не прощу ему этого. Тварь! Ятак хочу столько всего сказать, но не буду опускаться до его уровня. Он сошел сума, он больной человек. Он сумасшедший! Я уже не знаю, что сделать, чтобы онисчез. Уже заявление в полицию написала, теперь они будут разбираться. Он меняне сломает, больше никогда в жизни к нему не вернусь", – сообщила ЛисовскаяDom2Life.ru.Напомним, что накануне один из самых эпатажных участниковтелестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на своей странице в Instagramинтимные кадры. На них он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей"Дома-2" Олесей Лисовской. Буквально через пару часов после того, какв соцсети появились эти фото, аккаунт Вальтера был заблокирован.Добавим, что это не единственный секс-скандал с участиемВальтера. Бывшая жена Соломенцева Галина заявляла в эфире одного изотечественных ток-шоу, что никогда не публиковала в Интернете фото себя вобнаженном виде. Однако ее откровенные кадры доступны на нескольких ресурсах.Экс-супруга поклялась телезрителям, что присылала своиинтимные снимки только Вальтеру. Женщина уверена, что Лисовская, состоявшаятогда в отношениях с Соломенцевым, нашла их и распространила.