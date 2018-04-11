В МЧС России считают, что командир кемеровского пожарного звена Сергей Генин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности, действовал в соответствии с уставом. В ведомстве подчеркнули, что руководствоваться указаниями очевидцев пожарные не могут.

В МЧС России считают, что командир кемеровского пожарного звена Сергей Генин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, действовал в соответствии с уставом.Как рассказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС России, все действия пожарных регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара. Именно он обладает всей полнотой сведений об особенностях возгорания, строении здания, он ставит задачи и распределяет ресурсы. Его команды являются обязательными к исполнению. Собеседник агентства подчеркнул, что руководствоваться указаниями очевидцев пожарный не может, так как в таком случае он нарушает требования Боевого устава.Генин прибыл к "Зимней вишне" в 16:11. Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже торгового центра."На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет", — пояснили в МЧС.Кроме того, в МЧС подчеркнули, что возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Это может установить только суд.Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что в отношении начальника караула пожарно-спасательной части N2 Сергея Генина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следствие считает, что он пренебрег информацией очевидца о том, что на 4-м этаже в кинозале находится большое количество людей, в том числе детей. Очевидец показал ему кратчайший путь к залу, но Генин не придал значения этой информации, не сверился со схемой ТЦ и направил свое звено к самой дальней лестнице. Таким образом, было потеряно время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, которые находились в кинозале.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.