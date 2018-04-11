Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Его нынешнее выступление перед депутатами было особенным – председатель кабмина подвел итоги работы министерств и ведомств не только за предыдущий год, но и за все шесть лет, что он находится во главе исполнительной власти страны. Следующий отчет нижней палате парламента будет представлять премьер, назначенный после начала нового срока полномочий Владимира Путина в должности президента.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Его нынешнее выступление перед депутатами было особенным – председатель кабмина подвел итоги работы министерств и ведомств не только за предыдущий год, но и за все шесть лет, что он находится во главе исполнительной власти страны. Следующий отчет нижней палате парламента будет представлять премьер, назначенный после начала нового срока полномочий Владимира Путина в должности президента.Начиная выступление перед депутатами, Дмитрий Медведевотметил, что за шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже безсанкций тратят десятилетия. "Десятилетия, причем в условиях, когда онибыли в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкцийи ограничений целенаправленно замедлить их развитие", – подчеркнулпремьер-министр.По его словам, ежегодные отчеты правительства в Госдумепомогают кабмину оценивать эффективность проводимой политики и правильнооценивать будущие действия. "Считаю, что традиция представлять отчет вГосударственной думе помогает правительству точнее оценить результаты своейработы и лучше планировать следующие шаги", – заявил он. – она делает нашес вами взаимодействие более эффективным", – обратился премьер кпарламентариям.По словам председателя правительства, депутаты и членыкабинета министров совместно решали сложнейшие задачи в деле развития страны,находя оптимальные выходы из самых непростых ситуаций. Дмитрий Медведевпоблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу, отметив, что сегодняшнеевыступление об итогах работы правительства – "это – последний отчет егонынешнего состава".Что касается шести прошедших лет, в течение которых работалнынешний состав правительства, то, по словам Медведева, это были годыиспытаний. "Испытаний на прочность нашей экономики, – подчеркнул он. -Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных удароводновременно". По его словам, в числе проблем, которые пришлось решать былмировой финансовый кризис, обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовыхи технологических рынков."Мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Какбы нам ни пытались помешать извне".Премьер-министр выразил уверенность, что России удастсясправиться и с давлением Соединенных Штатов в виде очередной порциисанкций. В результате, уверен он, странеудастся обратить их на пользу собственной экономике."Последние решения администрации США в этой сфере – этопопытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать нашеразвитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке, -заявил председатель правительства. – Нет сомнения, что мы с этим давлениемсправимся. Мы уже научились это делать".Говоря об итогах работы правительства в экономической сфере, Дмитрий Медведев отметил, в частности, что кабинет министров многое сделал в вопросе искоренения бедности. "Меры предпринимались и будут предприниматься, – подчеркнул премьер. – Мы сделали серьезные шаги. Повысили МРОТ до прожиточного минимума впервые в истории современной России".Это, по его мнению, приведет к тому, что разница междузарплатами в разных регионах станет меньше. В то же время, по словам Медведева,в стране есть люди, которые не могут полностью обеспечить себя и им будетоказываться помощь. "Пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи -получают доплату в виде различных пособий и выплат, заверил он. – Мы надеемся,что эта доплата будет становиться все более адресной и более ощутимой".За прошедшее время правительству, по словам премьер-министра,удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономикерегионов уровня. Таким образом, по его словам, были выполнены требованиямайских указов главы государства. Глава кабмина заметил, что эта задача быладля правительства одной из самых сложных. "В рамках этих указов нампришлось работать, но совершенно в других экономических условиях, чем те,которые были в 2012 году, – сказал он. – В разных регионах повышение зарплатдостигалось разными темпами". Работа в этом направлении продолжится,заверил Медведев.Важным моментом работы кабинета министров была и остаетсяподдержка материнства и детства. В этом вопросе государство будет продолжатьработу."Мы хотим, чтобы в нашей стране рождалось большедетей, чтобы наша страна молодела".Глава кабмина напомнил благодаря принятой системе мер поподдержке рождаемости за последние шесть лет в стране родились свыше 11,3миллиона детей, что почти на треть больше, чем за предшествующие шесть лет. Этирезультаты достигнуты, в том числе, благодаря мерам поддержки рождаемости, которыеинициировал президент, "Продлена программа материнского капитала до 31декабря 2021 года, предусмотрены дополнительные возможности его использования;тем, у кого родится 2-й или 3-й ребенок, мы субсидируем ставку по ипотеке сверх6%", – напомнил премьер-министр.В целом, считает он, экономика России достойно прошластресс-тест последних лет и готовится к ответам на глобальные технологические вызовы.По словам Медведева, благодаря точечным антикризисным мерам удалось не толькоудержать ситуацию и адаптировать реальный сектор и финансовую систему к новымусловиям, но и поддержать людей и наиболее уязвимые территории, отрасли ипредприятия.Говоря о перспективах развития страны, Дмитрий Медведевнапомнил, что планы обрисованы в послании главы государства Федеральномусобранию, которое Владимир Путин озвучил в марте. По словам премьера, заизменение подходов к экономическому росту, налоговую политику и иные вопросы будетотвечать новое правительство. "Контуры же будущей политики, вне всякогосомнения, они основаны на послании президента", – сказал он, отметив, что будущийкабинет министров должен будет сделать все для реализации пунктов послания.