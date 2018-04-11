Кремль назвал дату инаугурации Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента состоится 7 мая. В этот же день, по Конституции, правительство сложит с себя полномочия и будет сформирован новый кабинет министров. Об итогах работы нынешнего состава сегодня в Госдуме отчитался Дмитрий Медведев. Общение главы правительства с депутатами длилось три с половиной часа.

Кремль назвал дату инаугурации Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента состоится 7 мая. В этот же день, по Конституции, правительство сложит с себя полномочия и будет сформирован новый кабинет министров. Об итогах работы нынешнего состава сегодня в Госдуме отчитался Дмитрий Медведев. Общение главы правительства с депутатами длилось три с половиной часа.Несколько минут до начала отчета о работе кабмина и вот председатель правительства Медведев вместе со спикером Володиным направляются в зал. Именно это правительство проработало дольше всего в современной истории. И в какой период!"Эти шесть лет очевидно, абсолютно — не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета у любой, даже самой здоровой экономики. А нашей с ее проблемами, грозила просто катастрофа. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам не пытались помешать извне. Мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия. Десятилетия, причем в условиях, когда на них никто не давил, когда они были в свободном спокойном состоянии. Когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие", — рассказал премьер-министр РФ.Важное достижение — продолжительность жизни теперь — почти 73 года. А благодаря комплексу мер, Россия не попала в демографическую яму."Мы хотим, чтобы в нашей стране рождалось больше детей, чтобы наша страна молодела. Поэтому был принят целый ряд мер по поддержке рождаемости. И только благодаря этим мерам, об этом можно уже абсолютно с уверенностью сказать, мы не скатились в очередную демографическую яму. За эти 6 лет в России родилось свыше 11 миллионов 300 тысяч детей. Это на 2 миллиона 600 тысяч больше, это практически на треть, чем за предшествующую шестилетку. Численность населения выросла на 3 миллиона 800 тысяч человек", — отметил Медведев.За шесть лет снизилась смертность — прежде всего младенческая и материнская — почти на треть. В стране появились 49 перинатальных центров. А объём высокотехнологичной помощи увеличился вдвое. Теперь оказывают ее в регионах. Уходит в прошлое ветхое жилье."По состоянию на 1 марта в новые квартиры переехало 678 тысяч человек, расселено 10,5 миллионов квадратных метров такого жилья. Фактически с нуля был построен город величиной, ну, например, с Ижевск или Барнаул", — подчеркнул глава правительства.В 2017 году более миллиона семей взяло кредиты на покупку жилья. В стране привели в порядок 26 тысяч километров федеральных трасс. Изменилось главное — качество жизни, но далеко не все проблемы удалось решить. Например, размер пособия для женщин по уходу за ребенком до трех лет так и не изменился."Мамы продолжают получать пособие уже более 20 лет в размере 50 рублей ежемесячно", — посетовала Ольга Окунева, первый заместитель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, фракция "Единая Россия".Медведев обещал пересмотреть размер пособия.Несмотря на масштабные стройки, остается проблема дольщиков." Их более 500 тысяч человек по стране. Все вроде бы решения приняты, но однако действительного движения вперед по этим вопросам нет", — пожаловался Валентин Шурчанов, заместитель думской фракции КПРФ."Количество обманутых дольщиков уменьшается, работа эта ведется. В будущем нам вообще нужно отойти от модели долевого строительства и перейти к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере, так, как это есть во всем мире", — ответил премьер.Впервые в истории страны минимальный размер оплаты труда повышен до прожиточного минимума. Но депутатов беспокоит и вопрос о пенсионном возрасте."При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и не просчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, что уже назрели", — отметил Медведев.Еще одна тема — пенсии тех, кто продолжает работать. В советские годы до середины 70-х годов такое вообще было запрещено."Я вот вспоминал свою бабушку. Это допускалось только в определенных рамках, если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Вот она работала сторожем. И получала там, по-моему, пенсию рублей там 40 или 50. И зарплату там порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя. Потом появились еще акты, которые распространяли вот эти возможности на наиболее тяжелые виды профессии — горячие цеха и так далее. Но это всё равно суммировалось только до определенного предела. Мы выбрали другую модель. И в настоящий момент человек, который получает пенсию вне зависимости от размера этой пенсии и зарплату вне зависимости от размера этой зарплаты, может получать оба источника существования", — заверил председатель правительства.После выступления слово берут представители фракций. У них и свои оценки и предложения." На селе живет 38 миллионов человек. Каждый четвертый. Одно рабочее место на селе, 6 в городе. Тогда из восьми на 4 два триллиона отдайте деревне. У нас ни одна программа не окрашена деньгами, которые должны идти на село. И детские сады, и все остальное на селе решается в 5 раз хуже, чем в других местах. Давайте тогда примем это решение. Я бы на вашем месте на селе сейчас создал бы дополнительно сто миллиардов", — сказал Геннадий Зюганов, руководитель думской фракции КПРФ."Правительству удалось реализовать основные задачи, которые ставили в майских указах. Это было непросто. Заработали и развиваются президентские демографические инициативы. Уровень гарантий для молодых семей существенно расширен. Но мы не можем, коллеги, и не должны успокаиваться. Месяц назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился со стратегическим посланием Федеральному собранию, к нам с вами, коллеги. Поставлена задача принципиально нового уровня на ближайшее десятилетие. Главная цель — обеспечить прорывное развитие России. И сегодня мы обсуждаем, как этого достичь", — сообщил Вячеслав Володин, спикер Госдумы."Сегодня 17 тысяч населенных пунктов в нашей стране, да, как правило, это небольшие населенные пункты, не имеют ни одного медицинского пункта, ни фельдшерско-акушерского. То есть люди, случись что, не имеют возможности получить какую бы то ни было медицинскую помощь. И мы видим, что показатели смертности, к сожалению, растут, несмотря на то, что общая продолжительность жизни, благодаря демографическим инициативам президента, подрастает, но здесь проблем еще очень много", — констатировал Сергей Миронов, руководитель думской фракции "Справедливой России".Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выйдя к трибуне, еще раз напомнил о семейных ценностях.И, несмотря на разницу взглядов, есть главное — то, что объединяет."Мы все с вами очень разные. Это хорошо. В то же время, все присутствующие в этом зале в чем-то очень близкие люди. Почему? Мы все вместе с вами, по-разному, но, тем не менее, искренне хотим процветания своей стране", — отметил Медведев.Аплодисменты дают понять: с такой ремаркой премьера зал согласился без возражений.Отчёт председателя правительства продолжался почти три с половиной часа. Уже ясно: эти годы не были простыми. Но, несмотря на вызовы, страна уверенно развивалась. В том, что также уверенно она будет развиваться и дальше — нет никаких сомнений.