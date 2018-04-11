Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что для российской экономики прошедшие шесть лет стали временем испытания на прочность. Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться, как бы нам ни пытались мешать извне, — сказал премьер.

Для российской экономики прошедшие шесть лет стали временем испытания на прочность. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24"."Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики", — подчеркнул Медведев.Глава правительства отметил, что никогда ранее наша экономика не получала столько сильных ударов одновременно: "это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков". По его мнению, от таких шоков нет иммунитета даже у абсолютно здоровой экономики, и России с ее структурными проблемами это грозило катастрофой."Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться, как бы нам ни пытались мешать извне", — сказал премьер.Медведев назвал последние решения администрации США попыткой недобросовестной конкуренции с Россией. По его словам, это — попытка ограничить развитие нашей страны. Он уверен в том, что Россия справится с этим давлением, но не забудет тех, кто хочет ей навредить."Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономики. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, вредит нашей стране", — подчеркнул Медведев.