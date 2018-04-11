Между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава британского правительства отказалась участвовать в ударе по Сирии. Мэй бъявила американскому лидеру, что Лондону нужно больше доказательств совершения предполагаемой химической атаки в городе Дума.

Между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава британского правительства отказалась участвовать в ударе по Сирии. Мэй бъявила американскому лидеру, что Лондону нужно больше доказательств совершения предполагаемой химической атаки в городе Дума."Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", – сообщает авторитетное издание передает сайт . При этом британский премьер согласилась с тем, что международное сообщество "должно отреагировать" на появившуюся информацию о применении отравляющего вещества, от которого в пригороде Дамаск, по некоторым данным, погибли не менее 40 человек.Напомним, накануне Госдеп США обвинил Россию в том, что она якобы потворствует сирийским войскам в проведении ряда химатак на мирные кварталы пригорода Дамаска города Дума. В Москве все это назвали бредом и очередной провокацией нынешней американской администрации. "Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", – заявил глава российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.Информация дополняется.