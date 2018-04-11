К октябрю нынешнего года КБ Стрелка разработает концепцию развития центральной части города и подготовит визуализацию для каждой улицы.

Развитие подмосковного Сергиева Посада как духовного центра страны предполагает запрет на возведение нового многоэтажного жилья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Минстроя России Михаила Меня."В визуальной близости с Троице-Сергиевой лаврой — это сто процентов. Это, конечно, компетенция властей муниципальных и региональных, но мы считаем, что это было бы абсолютно разумно. И в градостроительных решениях это все будет отражено", — сказал Михаил Мень.К октябрю нынешнего года КБ "Стрелка" разработает концепцию развития центральной части города и подготовит визуализацию для каждой улицы.