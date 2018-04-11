Мобильный интернет в российской столице является одним из самых доступных среди мировых мегаполисов. Подключение к Глобальной паутине обходится горожанам впятеро дешевле, чем, например, жителям деловой столицы США Нью-Йорка. Заметно больше такие услуги стоят также в Сингапуре или Дубае.

Мобильный интернет в российской столице является одним из самых доступных среди мировых мегаполисов. Подключение к Глобальной паутине обходится горожанам впятеро дешевле, чем, например, жителям деловой столицы США Нью-Йорка. Заметно больше такие услуги стоят также в Сингапуре или Дубае.Лидерство Москвы по такому показателю, как доступностьмобильного интернета, стало возможным благодаря нескольким факторам. Среди них – высокая конкуренция и бурное развитие сетевой инфраструктуры в городе.По словам главы Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, из числа жителей столицы и ее гостей свыше 90%пользуются доступом к Глобальной паутине с мобильных устройств. Причем подключения к интернету совершают несколько раз за день.Аналогичная ситуация и в сфере обеспечения москвичей широкополосныминтернетом. К нему подключено более 90% квартир. При этом скоростькаждого пятого подключения домашнего интернета превышает 100 мегабит всекунду. Ее, кстати, достаточно для комфортной работы и одновременного просмотравидеофайлов в 4K-формате.Согласно статистике, 14% жителей города имеют скоростьподключения к интернету 101-200 мегабит в секунду. В то же время 5%пользователей имеют скорость 200 мегабит в секунду, а около трети москвичейиспользуют Сеть на скорости не менее 50 мегабит в секунду. Отметим,что российская столица входит в топ-10 мировых мегаполисов по скорости фиксированногодоступа в интернет.Кроме того, в Москве широко развита городская беспроводная Сеть. Она охватывает наземный транспорт и метрополитен, улицы внутри Садовогокольца и столичные парки. По последним данным, количество точек доступа впределах Садового составляет около двух тысяч. Также беспроводным интернетомобеспечены студенческие общежития и культурно-досуговые центры (всего 164учреждения).