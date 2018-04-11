Мобильный интернет в российской столице является одним из самых доступных среди мировых мегаполисов. Подключение к Глобальной паутине обходится горожанам впятеро дешевле, чем, например, жителям деловой столицы США Нью-Йорка. Заметно больше такие услуги стоят также в Сингапуре или Дубае.
Мобильный интернет в российской столице является одним из самых доступных среди мировых мегаполисов. Подключение к Глобальной паутине обходится горожанам впятеро дешевле, чем, например, жителям деловой столицы США Нью-Йорка. Заметно больше такие услуги стоят также в Сингапуре или Дубае.
Лидерство Москвы по такому показателю, как доступность
мобильного интернета, стало возможным благодаря нескольким факторам. Среди них – высокая конкуренция и бурное развитие сетевой инфраструктуры в городе.
По словам главы Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, из числа жителей столицы и ее гостей свыше 90%
пользуются доступом к Глобальной паутине с мобильных устройств. Причем подключения к интернету совершают несколько раз за день.
Аналогичная ситуация и в сфере обеспечения москвичей широкополосным
интернетом. К нему подключено более 90% квартир. При этом скорость
каждого пятого подключения домашнего интернета превышает 100 мегабит в
секунду. Ее, кстати, достаточно для комфортной работы и одновременного просмотра
видеофайлов в 4K-формате.
Согласно статистике, 14% жителей города имеют скорость
подключения к интернету 101-200 мегабит в секунду. В то же время 5%
пользователей имеют скорость 200 мегабит в секунду, а около трети москвичей
используют Сеть на скорости не менее 50 мегабит в секунду. Отметим,
что российская столица входит в топ-10 мировых мегаполисов по скорости фиксированного
доступа в интернет.
Кроме того, в Москве широко развита городская беспроводная Сеть. Она охватывает наземный транспорт и метрополитен, улицы внутри Садового
кольца и столичные парки. По последним данным, количество точек доступа в
пределах Садового составляет около двух тысяч. Также беспроводным интернетом
обеспечены студенческие общежития и культурно-досуговые центры (всего 164
учреждения).