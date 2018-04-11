Жительница Москвы понесла существенные убытки из-за ажиотажа в обменных пунктах. Женщина собиралась купить евро на один миллион рублей – а получила пачку билетов банка приколов.

Жительница Москвы понесла существенные убытки из-за ажиотажав обменных пунктах. Женщина собиралась купить евро на один миллион рублей – аполучила пачку билетов "банка приколов".Ажиотаж с обменом валюты заставил некоторых россиян утратитьбдительность. А мошенников – напротив, активизироваться.Женщина зашла в пункт обмена для покупки евро. К ней подошелмужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил ейсвою помощь. 52-летняя москвичка передала "начальнику" паспорт иденьги, которые тот пересчитал и положил в лоток для обмена.Затем "руководитель" почему-то сразу вышел изкассы. Вслед за ним вышла и женщина с пачкой наличных – и только на улице онаувидела, что это не деньги, а купюры "банка приколов".Напомним, 6 апреля президент США Дональд Трамп объявил овведении нового пакета антироссийских санкций. В результате только за 9 апреля самыебогатые предприниматели России потеряли более 15 миллиардов долларов. А смомента введения санкций – более 17 миллиардов.11 апреля рубль побил новый отрицательный рекорд. Наоткрытии торгов Московской биржи курс евро впервые за два года превысил 80рублей, доллар поднялся выше 64 рублей. Резкое падение курса рубля сказалось наспросе на иностранную валюту. В московских обменных пунктах заканчиваются еврои доллары. Некоторые граждане столкнулись с дефицитом – заказать крупные суммыв иностранной валюте уже не удается.Москвичка, потерявшая миллион рублей, обратилась в полицию.Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупномразмере". Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, передает РИАНовости.