Из-за резкого падения курса рубля к евро и доллару в последние дни в обменных пунктах – ажиотаж, и этим пользуются мошенники. В ГУ МВД по столице сообщили о москвичке, решившей поменять 1 миллион рублей на евро. В обменнике ей вместо настоящих денег вручили купюры из банка приколов.

Из-за резкого падения курса рубля к евро и доллару в последние дни в обменных пунктах – ажиотаж. Некоторые СМИ ранее сообщали, что кое-где якобы уже заканчивается валюта.Этим пользуются мошенники. Так, например, одной москвичке, решившей поменять 1 миллион рублей на евро, вместо настоящих денег вручили купюры из "банка приколов".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка Москвы, 52-летняя женщина пришла в операционную кассу, чтобы поменять рубли на евро.Там к ней подошел мужчина, представившийся начальником пункта обмена валют. Он предложил помощь в обмене денег.Женщина передала ему паспорт и деньги. Он их пересчитал и положил в лоток для обмена.После этого, по словам пострадавшей, "начальник пункта обмена" вышел из кассы. Только на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из "банка приколов".Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество крупном размере". Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.