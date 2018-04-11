Соцсети восхищаются новой фотографией дочери Серены Уильямс.
Семимесячная Алексис Олимпия, запечатленная в бассейне, уже довольно твердо
стоит на ногах.
Соцсети восхищаются новой фотографией дочери Серены Уильямс.
Семимесячная Алексис Олимпия, запечатленная в бассейне, уже довольно твердо
стоит на ногах.
Американская теннисистка обычно не заставляет своих
поклонников ждать новостей от Олимпии. Снимки дочери Серены Уильямс и
предпринимателя Алексиса Оганяна регулярно публикуются в Instagram, у малышки даже есть отдельный
аккаунт.
Последним обновлением стала фотография девочки в бассейне, в
объятиях улыбающейся матери. Серена лишь слегка поддерживает малышку – та,
несмотря на юный возраст, довольно твердо держится на ногах.
Серена Уильямс во время беременности снялась обнаженной для
обложки журнала Vanity Fair. Тот номер даже назвали культовым – хотя
уникального в нем было мало. Издангие всего лишь повторило свой опыт от 1996 года,
когда на обложке номера появилась беременная Деми Мур. А в фотосессии с Уильямс
работала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц. Сернеа и Энни уже работали вместе в
2016 году, когда спортсменка снялась для календаря Pirelli.
Олимпия появилась на свет 1 сентября 2017 года. Позднее в
интервью Серена рассказала, что провела в роддоме с дочкой несколько недель -
теннисистке сделали операцию. Уже после рождения ребенка Серена и Алексис Оганян
поженились. Гостями роскошной церемонии были Бейонсе, Крис Дженнер, Меган Маркл
и многие другие знаменитости.
Dni.Ru писали о том, что роды для знаменитой теннисистки оказались настоящим мучением: мало того, что врачи сделали Серене кесарево сечение, во время операции ее жизнь оказалась под угрозой. У Уильямс началась легочная эмболия, и медикам едва удалось спасти ее. В результате Серена провела в больнице шесть недель.
Долго отдыхать после рождения ребенка Серена не стала: уже 30 декабря в Абу-Даби она сыграла первый матч против латвийки Елены Остапенко, победительницы престижного турнира "Ролан-Гаррос". Хотя, может, и стоило отдохнуть подольше: встречу Уильямс проиграла.