× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-myorznut-v-svoix-kvartirax.html" target="_blank">Мёрзнут в своих квартирах</a> - Замерзают в собственных квартирах. В Вязниках жители нескольких многоквартирных домов жалуются на плохое отопление. На теплосетях постоянные аварии, а в домах холод и сырость. Люди уверены, все проблемы, в первую очередь из-за плохого оборудования. Так ли это разбиралась Валерия Саенко