Впервые в истории России по брусчатке Красной площади пройдут настоящие боевые роботы: саперный Уран-6 и ударный Уран-9. Об этом агентству Интерфакс сообщил собственный информированный источник. Дроны уже находятся на подмосковном полигоне Алабино, где участвуют в репетициях Парада Победы.

Впервые в истории России по брусчатке Красной площади пройдут настоящие боевые роботы: саперный "Уран-6" и ударный "Уран-9". Об этом агентству "Интерфакс" сообщил собственный информированный источник. Дроны уже находятся на подмосковном полигоне "Алабино", где участвуют в репетициях Парада Победы."Уран-6" – это 6-тонный гусеничный дрон. Его основная задача – расчистка минных полей. Для этого на робота ставят специальный трал, который перепахивает землю и заставляет детонировать взрывные устройства. При этом человек-оператор находится на безопасном расстоянии. Дальность действия пульта управления на открытой местности доходит до 1 километра. А сам "Уран" достаточно прочен и выживает даже после взрыва 60 килограммов тротила."Уран-9" – полноценный боевой робот. Он крупнее и тяжелее дрона-сапера, но и вооружен лучше многих бронетранспортеров и БМП. В арсенал российского киберсолдата входят 30-миллиметровая пушка, противотанковые ракеты и гранатометы.Между тем Парад Победы 2018 года обещает стать богатым на новинки и премьеры. Например, ранее стало известно, что 9 мая над Москвой пролетит новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. А всего в торжествах примут участие 120 боевых машин, 73 летательных аппарата и 12 тысяч военнослужащих.