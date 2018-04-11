Владимир вошел в первую пятерку городов, популярных для бюджетных путешествий с детьми на майские праздники.

Владимир вошел в первую пятерку городов, популярных для бюджетных путешествий с детьми на майские праздники. Рейтинг составил Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. В среднем туристы бронируют первомайский отдых c детьми во Владимире на полторы ночи и тратят на проживание 2,1 тысячи рублей в сутки. Также в десятку городов вошли Ярославль, Коломна, Великий Новгород, Кострома, Рязань, Тула, Смоленск, Белгород и Иваново.