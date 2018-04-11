Строители Группы компаний АРКС начали сооружение опор эстакад в рамках строительства транспортной развязки от московской кольцевой дороги до поселка Коммунарка. В частности, речь идет о сооружении свайных фундаментов пятой и шестой опор эстакады, ведущей в направлении области.

Строители Группы компаний начали сооружение опор эстакад в рамках строительства транспортной развязки от московской кольцевой дороги до поселка Коммунарка. В частности, речь идет о сооружении свайных фундаментов пятой и шестой опор эстакады, ведущей в направлении области.Как рассказал замдиректора по строительству ИФСК "АРКС"Александр Заварин, на объекте уже завершена подготовка и начались основные работы."В настоящий момент ведутся работы по перекладке существующих инженерныхкоммуникаций, в том числе дождевой канализации и переустройству электросетей",– отметил он.Согласно проекту строительства, развязка будет включать всебя прокладку автодороги от МКАД до поселка Газопровод, возведение 300-метровойэстакады с Калужского шоссе в сторону области, тоннель под кольцевой дорогой протяженностьюоколо полукилометра.Предусматривается также строительство надземного пешеходногоперехода. Он будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан. В ходе строительствана объекте будет проведен комплекс работ по переустройству инженерныхкоммуникаций и сооружений, а после окончания – благоустройство и озеленениетерритории. Строительство развязки проводится в рамках государственногоконтракта с Управлением дорожно-мостового строительства Москвы.Напомним, Группа компаний "АРКС" является одним из лидеров строительногорынка столичного региона. В числе основных направлений деятельности ГК –сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилыхи коммерческих зданий, инвестиции в строительство.Крупнейшие объекты Группы – реконструкция Каширского шоссе,Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистральюВешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплексазданий Московского медико-стоматологического университета, Молодогвардейскаятранспортная развязка.На сегодняшний день в ГК работают около шести тысяччеловек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов составляетоколо 100 миллиардов рублей.