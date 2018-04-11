Строители Группы компаний АРКС начали сооружение опор эстакад в рамках строительства транспортной развязки от московской кольцевой дороги до поселка Коммунарка. В частности, речь идет о сооружении свайных фундаментов пятой и шестой опор эстакады, ведущей в направлении области.
Строители Группы компаний начали сооружение опор эстакад в рамках строительства транспортной развязки от московской кольцевой дороги до поселка Коммунарка. В частности, речь идет о сооружении свайных фундаментов пятой и шестой опор эстакады, ведущей в направлении области.
Как рассказал замдиректора по строительству ИФСК "АРКС"
Александр Заварин, на объекте уже завершена подготовка и начались основные работы.
"В настоящий момент ведутся работы по перекладке существующих инженерных
коммуникаций, в том числе дождевой канализации и переустройству электросетей",
– отметил он.
Согласно проекту строительства, развязка будет включать в
себя прокладку автодороги от МКАД до поселка Газопровод, возведение 300-метровой
эстакады с Калужского шоссе в сторону области, тоннель под кольцевой дорогой протяженностью
около полукилометра.
Предусматривается также строительство надземного пешеходного
перехода. Он будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан. В ходе строительства
на объекте будет проведен комплекс работ по переустройству инженерных
коммуникаций и сооружений, а после окончания – благоустройство и озеленение
территории. Строительство развязки проводится в рамках государственного
контракта с Управлением дорожно-мостового строительства Москвы.
Напомним, Группа компаний "АРКС" является одним из лидеров строительного
рынка столичного региона. В числе основных направлений деятельности ГК –
сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых
и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.
Крупнейшие объекты Группы – реконструкция Каширского шоссе,
Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью
Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса
зданий Московского медико-стоматологического университета, Молодогвардейская
транспортная развязка.
На сегодняшний день в ГК работают около шести тысяч
человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов составляет
около 100 миллиардов рублей.