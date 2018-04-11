Глава популярного интернет-форума Reddit Стив Хаффман объявил, что его сотрудники обнаружили на сайте 944 аккаунта, которых подозревают в связях с российской фабрикой троллей. У одного из предполагаемых хакеров нашли самодельный порноролик с участием Хиллари Клинтон.

Глава популярного интернет-форума Reddit Стив Хаффман объявил, что его сотрудники обнаружили на сайте 944 аккаунта, которых подозревают в связях с российской "фабрикой троллей". У одного из предполагаемых "хакеров" нашли самодельный порноролик с участием Хиллари Клинтон, сообщает NBC.Список подозрительных аккаунтов опубликовали на сайте Reddit. Это сделано для того, чтобы пользователи могли проверить, не общались ли они с предполагаемыми "троллями". Историю их сообщений также проверят модераторы. После этого руководство форума пообещало удалить все подозрительные аккаунты и размещенный ими контент.Хаффман добавид, что ни один из 944 подозрительных аккаунтов не размещал рекламу на Reddit. По словам владельца форума, у него нет доказательств того, что предполагаемые "тролли" агитировали других пользователей голосовать за того или иного кандидата на минувших президентских выборах в США.Тем не менее, в аккаунте самого популярного из предполагаемых "троллей" на Reddit c ником Rubinjer был обнаружен поддельный gif-порноролик с участием Хиллари Клинтон. Позже этот файл был размещен на других платформах, в том числе на Pornhub.Ранее сообщалось, что в феврале Министерство юстиции США предъявило обвинения 13 сотрудникам российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.Власти США утверждают, что сотрудники "Агентства интернет-исследований" пытались манипулировать общественным мнением, создавая в соцсетях под фейковыми именами группы и посты в поддержку Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон.О выявленных и впоследствии удаленных аккаунтах "фабрики троллей" неоднократно отчитывались представители Facebook и Twitter.