В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по САО задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали приезжего молодого человека по подозрению в хранении наркотиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по САО задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении мефедрона. При обыске в помещении одного из общежитий на улице Вилиса Лациса, где проживал задержанный, оперативниками обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, массой около 160 граммов.Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29