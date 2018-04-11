Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 82,71% голосов.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 82,71% голосов.Как передает РИА Новости, об этом заявила директор независимого исследовательского центра ELS Ирада Ягубова. Она сослалась при этом на результаты exit poll.С громадным отрывом от Алиева идет представитель партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев, набравший 4,23%.11 апреля в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, в которых принимают участие восемь кандидатов.