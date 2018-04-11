11.04.2018

2018-04-11 08:15:29

На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять иномарок

В ночь на 11 апреля на улице Профсоюзная в Москве случилась страшная авария. Грузовик протаранил сразу девять иномарок.



Самосвал буквально снес автомобили на светофоре. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причины ДТП, передает со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".