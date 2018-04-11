Инспекторы ГИБДД Северо-Восточного округа города Москвы провели с учениками Школы № 1381 занятие по изучению навыков безопасного поведения на проезжей части.

Инспекторы ГИБДД Северо-Восточного округа города Москвы провели с учениками Школы № 1381 занятие по изучению навыков безопасного поведения на проезжей части.В ходе профилактического занятия особое внимание автоинспекторы уделили безопасности на улице и дворовых территориях. В связи с открытием велосезона, сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о правилах дорожного движения для велосипедистов и отметили, что необходимо быть вежливыми и внимательными ко всем участникам дорожного движения.Дорожные полицейские рассказали ребятам о том, как стать заметнее для водителей. Световозвращающие элементы значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов, поэтому световозвращатели необходимо прикреплять на верхнюю одежду или рюкзак.Накануне Дня космонавтики Госавтоинспекторы Северо-Восточного округа столицы рассказали детям о первом полете человека в космос, а затем вместе со школьниками изготовили световозвращающие звезды, которые помогут ребятам стать заметнее на дороге и обезопасить свою жизнь.