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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-nazvany-glavnye-prichiny-po-kotorym-rossiyane-menyayut-svoi-avtomobili.html" target="_blank">Названы главные причины, по которым россияне меняют свои автомобили</a> - Свежий опрос отечественных автолюбителей показал, что выход более новой и интересной модели - далеко не самый важный повод для смены автомобиля. Россияне чаще покупают новинки в том случае, когда старая машина просто надоедает или ломается.