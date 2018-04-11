Президент США Дональд Трамп пустился во все тяжкие. Глава Белого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Готовься, Россия, – написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.

Президент США Дональд Трамп пустился во все тяжкие. ГлаваБелого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. "Готовься,Россия", – написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей."Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные поСирии. Готовься, Россия, они прилетят", – заявил Трамп. По его словам,ракеты будут "хорошими, новыми и умными". Он еще раз назвалсирийского лидера Башара Асада "животным" и заявил, что Россия недолжна его поддерживать.В Москве же неоднократно предупреждали Вашингтон, что ударпо арабской республике приведет к самым тяжелым последствиям. Как союзник,Россия будет защищать Сирию.Очевидно, что месседж главы Белого дома направлен, прежде всего, российскому руководству.В нашем дипломатическом корпусе подчеркнули, что средствапротивовоздушной обороны, размещенные в арабской республике, будут сбиватьамериканские ракеты. Кроме того, Москва оставляет за собой право нанести ударыпо их носителям, в том числе кораблям группировки ВМС США в Восточном Средиземноморье.Новость дополняется.