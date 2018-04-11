Президент США Дональд Трамп пустился во все тяжкие. Глава
Белого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Готовься,
Россия, – написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.
Президент США Дональд Трамп пустился во все тяжкие. Глава
Белого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. "Готовься,
Россия", – написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.
"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по
Сирии. Готовься, Россия, они прилетят", – заявил Трамп. По его словам,
ракеты будут "хорошими, новыми и умными". Он еще раз назвал
сирийского лидера Башара Асада "животным" и заявил, что Россия не
должна его поддерживать.
В Москве же неоднократно предупреждали Вашингтон, что удар
по арабской республике приведет к самым тяжелым последствиям. Как союзник,
Россия будет защищать Сирию.Очевидно, что месседж главы Белого дома направлен, прежде всего, российскому руководству.
В нашем дипломатическом корпусе подчеркнули, что средства
противовоздушной обороны, размещенные в арабской республике, будут сбивать
американские ракеты. Кроме того, Москва оставляет за собой право нанести удары
по их носителям, в том числе кораблям группировки ВМС США в Восточном Средиземноморье.
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