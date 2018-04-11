Телеведущей пришлось поучаствовать в потасовке. На съемочную группу программы Ревизорро напали недовольные проверкой сотрудники.

Телеведущей пришлось поучаствовать в потасовке. На съемочную группу программы "Ревизорро" напалинедовольные проверкой сотрудники.Телевизионщики приехали в Сочи чтобы обследовать четырехзвездочныйотель "Бридж резорт". Видимо, хозяевам гостиницы пришлосьне по душе самоуправство непрошеных гостей: журналистов взашей вытолкали на улицу, забраликарты памяти и удалили отснятые материалы.В результате заварушки пострадал шеф-редактор и звукорежиссерпрограммы, а также нанесены повреждения съемочному оборудованию телеканала "Пятница!". Добавим, что технику журналистам вернули только после долгих разбирательств с участием приехавшей на место происшествия полиции.Едва удалось унести ноги известному блогеру Иде Галич.Девушка выступала в роли тайного агента телепроекта и в момент конфликтанаходилась в ресторане отеля, где ждала Настасью. Продюсерам пришлось срочноэвакуировать барышню, дабы та тоже не получила на орехи.Настасья уже нев первый раз попадает под раздачу. К примеру, в январе 2018 года программа "Ревизорро" решила проверить кафе"Нептун". Тогда съемочной группе пришлось несладко: пострадали звукорежиссер,администратор и операторы.Буйный сотрудник закусочнойнецензурно бранился и угрожал. Пытаясь помешать съемке, мужчинанабросился на бригаду телевизионщиков, а одному из членов группы ударил кулакомв лицо. Испугавшись агрессии в свой адрес и адрес коллег, Настасья Самбурская укрылась в подсобном помещении, что и помогло ей избежать нападения. Несмотря на то, что у некоторых представителей мужской части "Ревизорро" были следы от ударов на лице и на теле, уголовное дело решили не заводить – разобрались на месте."Я не ожидала конфликта, думала,что это может произойти в других обстоятельствах, но не тогда, когда мыдействуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал своюбезнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду изресторана, если только и меня побьют", – вспоминала напуганная Самбурская.