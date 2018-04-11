Телеведущей пришлось поучаствовать в потасовке. На съемочную группу программы Ревизорро напали
недовольные проверкой сотрудники.
Телеведущей пришлось поучаствовать в потасовке. На съемочную группу программы "Ревизорро" напали
недовольные проверкой сотрудники.
Телевизионщики приехали в Сочи чтобы обследовать четырехзвездочный
отель "Бридж резорт". Видимо, хозяевам гостиницы пришлось
не по душе самоуправство непрошеных гостей: журналистов взашей вытолкали на улицу, забрали
карты памяти и удалили отснятые материалы.
В результате заварушки пострадал шеф-редактор и звукорежиссер
программы, а также нанесены повреждения съемочному оборудованию телеканала "Пятница!". Добавим, что технику журналистам вернули только после долгих разбирательств с участием приехавшей на место происшествия полиции.
Едва удалось унести ноги известному блогеру Иде Галич.
Девушка выступала в роли тайного агента телепроекта и в момент конфликта
находилась в ресторане отеля, где ждала Настасью. Продюсерам пришлось срочно
эвакуировать барышню, дабы та тоже не получила на орехи.
Настасья уже не
в первый раз попадает под раздачу. К примеру, в январе 2018 года программа "Ревизорро" решила проверить кафе
"Нептун". Тогда съемочной группе пришлось несладко: пострадали звукорежиссер,
администратор и операторы.
Буйный сотрудник закусочной
нецензурно бранился и угрожал. Пытаясь помешать съемке, мужчина
набросился на бригаду телевизионщиков, а одному из членов группы ударил кулаком
в лицо. Испугавшись агрессии в свой адрес и адрес коллег, Настасья Самбурская укрылась в подсобном помещении, что и помогло ей избежать нападения. Несмотря на то, что у некоторых представителей мужской части "Ревизорро" были следы от ударов на лице и на теле, уголовное дело решили не заводить – разобрались на месте.
"Я не ожидала конфликта, думала,
что это может произойти в других обстоятельствах, но не тогда, когда мы
действуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал свою
безнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду из
ресторана, если только и меня побьют", – вспоминала напуганная Самбурская.