Выборы прошли в Александрове, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче и Кольчугино, Коврове, Муроме и во Владимире.

В этом году в 8 городах Владимирской области прошли голосования за варианты благоустройства общественных территорий, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Выборы прошли в Александрове, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче и Кольчугино, Коврове, Муроме и во Владимире.Всего было предложено 70 пространств, из которых в итоге было отобрано 28. По каждому из них были подготовлены дизайн-проекты, за которые в дальнейшем и отдавали свои голоса местные жители.По итогам голосований победителями стали: в Александрове - набережная реки Серой; во Владимире - Соловьиный пруд (ул. Студенческая); в Вязниках - сквер по ул. Ленина и сквер «Место встреч» у городского автовокзала; в Гусь-Хрустальном - прилегающая территория у фонтана на ул. Интернациональной; в Киржаче - Парк на шелковом комбинате; в Коврове - сквер по ул. Чернышевского, сквер у площади Победы и Парк Экскаваторостроителей; в Кольчугино - Парк Дворца культуры и территория площади Ленина; в Муроме - Парк 50-летия Советской власти.Все выбранные территории будут благоустроены в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который был поддержан Президентом России Владимиром Путиным.