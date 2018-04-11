21 и 22 апреля в Ханты-Мансийске состоится матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между женскими сборными России и Латвии. Встреча пройдет на грунтовом покрытии. За россиянок выступят Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.

21 и 22 апреля в Ханты-Мансийске состоится матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между женскими сборными России и Латвии. Встреча пройдет на грунтовом покрытии. За россиянок выступят Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.Напомним, что женская сборная России в первом раунде проиграла команде Словакии со счетом 1-4. Матч прошел в феврале, сообщает РИА Новости.