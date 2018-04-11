По последним данным, в результате взрыва газового баллона на судостроительном заводе Алмаз в Петербурге один человек погиб и одиннадцать получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По последним данным, в результате взрыва газового баллона на судостроительном заводе "Алмаз" в Петербурге один человек погиб и одиннадцать получили ранения и травмы различной степени тяжести.Об этом "Интерфаксу" сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу, отметив, что ЧП произошло в 13 часов 40 минут по московскому времени при проведении лакокрасочных работ в трюме сторожевого корабля "Пурга" пограничной службы ФСБ РФ, находящегося на реставрации.В МЧС рассказали, что в этот момент произошла вспышка газовоздушной смеси.Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.Фирма "Алмаз" специализируется на военном кораблестроении – для ВМФ России и ФСБ РФ.