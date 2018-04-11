Оппозиционер Илья Яшин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы. В Твиттере он написал, что не согласен с политикой Сергея Собянина и Единой России и хочет изменить эту систему.

Глава московского муниципалитета "Красносельский" и лидер движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы.На своей странице в Twitter он написал, что не согласен с политикой Сергея Собянина и "Единой России" и хочет "изменить эту систему".Друзья, я решил участвовать в выборах мэра Москвы. Политику Собянина и "Единой России" считаю варварской и хочу изменить эту систему. О планах и задачах я говорю в своем обращении: https://t.co/5Fdley6ha4Поддержать меня можно на сайте: https://t.co/WpeSREp9rnПрошу ретвит.— Илья Яшин (@IlyaYashin) 11 апреля 2018 г.Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре 2018 года. Ранее действующий градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы. "Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе", — сказал он осенью 2017 года.