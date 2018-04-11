Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-opublikovan-oficialnyj-tizer-novogo-lexus-es.html" target="_blank">Опубликован официальный тизер нового Lexus ES</a> - Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.
[url=http://33live.ru/novosti/11-04-2018-opublikovan-oficialnyj-tizer-novogo-lexus-es.html]Опубликован официальный тизер нового Lexus ES[/url] - Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.