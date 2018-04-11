Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.

Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.