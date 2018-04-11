Анастасия
Волочкова поделилась странным снимком в социальных сетях. Некоторые подписчики
не только не поняли посыл публикации, но и заподозрили у балерины пагубное
пристрастие.
Анастасия
Волочкова поделилась странным снимком в социальных сетях. Некоторые подписчики
не только не поняли посыл публикации, но и заподозрили у балерины пагубное
пристрастие.
Танцовщица
выложила Instagram новый снимок. На фотографии Анастасия позирует в роскошном
убранстве собственной спальни.
Красотка
стоит на кровати, а ее нагое тело обернуто в одеяло. Обвивая стан балерины,
бытовая принадлежность напоминает экстравагантное вечернее платье с открытым верхом. Блондинка лаконично и емко подписала снимок: "Домашнее утро..".
Поклонником понравилась идея использовать спальный предмет в качестве наряда, они похвалили звезду за креативность. "Если утром чудесное настроение, почему бы и не
примерить такой же красоты, как сама Анастасия ,пододеяльник! Восхищаюсь Вами!",
"Вам идет простыня (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "суперская
идея для фото! надо и мне также! каждый день-новый город!", – восхищались
поклонники Анастасии.
Но не все фолловеры
восприняли этот пост с энтузиазмом. Некоторые подписчики заподозрили за
танцовщицей очень губительную для женского организма вредную привычку. "Знаете
что главное на этом фото?литровая похмельная бутылка рычал-су", "как раз
таки в картинку вписывается ! Утро; похмелье; Венеция на покрывале! И минералка
неотъемлемая часть", "Что такая опухшая, колдырила ?", "Бухиня", "водочка,
еще не отпустила, нашу крЫсавицу!", "Паа, пиво стоит она и вправду чтоли
пьянчушка?", "Алкольвица!", "Рожа то как у пропитухи все равно",
– подняли на смех балерину злопыхатели.
Добавим, что Волочкова
вернулась домой из отпуска. Отдых Анастасии в Тайланде прошел на ура. Она общалась
с казахским поэтом, пробовала тайскую кухню в компании местных жителей, плавала
в бассейне и загорала на пляже.