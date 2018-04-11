Анастасия Волочкова поделилась странным снимком в социальных сетях. Некоторые подписчики не только не поняли посыл публикации, но и заподозрили у балерины пагубное пристрастие.

АнастасияВолочкова поделилась странным снимком в социальных сетях. Некоторые подписчикине только не поняли посыл публикации, но и заподозрили у балерины пагубноепристрастие.Танцовщицавыложила Instagram новый снимок. На фотографии Анастасия позирует в роскошномубранстве собственной спальни.Красоткастоит на кровати, а ее нагое тело обернуто в одеяло. Обвивая стан балерины,бытовая принадлежность напоминает экстравагантное вечернее платье с открытым верхом. Блондинка лаконично и емко подписала снимок: "Домашнее утро..".Поклонником понравилась идея использовать спальный предмет в качестве наряда, они похвалили звезду за креативность. "Если утром чудесное настроение, почему бы и непримерить такой же красоты, как сама Анастасия ,пододеяльник! Восхищаюсь Вами!","Вам идет простыня (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "суперскаяидея для фото! надо и мне также! каждый день-новый город!", – восхищалисьпоклонники Анастасии.Но не все фолловерывосприняли этот пост с энтузиазмом. Некоторые подписчики заподозрили затанцовщицей очень губительную для женского организма вредную привычку. "Знаетечто главное на этом фото?литровая похмельная бутылка рычал-су", "как разтаки в картинку вписывается ! Утро; похмелье; Венеция на покрывале! И минералканеотъемлемая часть", "Что такая опухшая, колдырила ?", "Бухиня", "водочка,еще не отпустила, нашу крЫсавицу!", "Паа, пиво стоит она и вправду чтолипьянчушка?", "Алкольвица!", "Рожа то как у пропитухи все равно",– подняли на смех балерину злопыхатели.Добавим, что Волочковавернулась домой из отпуска. Отдых Анастасии в Тайланде прошел на ура. Она общаласьс казахским поэтом, пробовала тайскую кухню в компании местных жителей, плавалав бассейне и загорала на пляже.