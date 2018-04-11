Племянница Сергея Скрипаля уверена, что ее активность спасла от смерти бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Юлию. Поднятый ею шум дал главным свидетелям интриг Лондона шанс выжить.

Племянница Сергея Скрипаля уверена, что ее активность спаслаот смерти бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Юлию. Поднятый ею шум дал главнымсвидетелям интриг Лондона шанс выжить.Виктории Скрипаль не удается дозвониться до Юлии. После одногопамятного разговора связь оборвалась. Родственники недоступны ни по обычнымтелефонным номерам, ни в соцсетях."Просто вижу английский номер определился, взяла трубкуи сначала даже не поверила, что это Юля, хотя голос сразу узнала. Говорили же,что они там без сознания. Она сказала, что ей лучше. На мое предложениеприехать, она заплакала: "Нет, это сейчас невозможно, ты же понимаешь",– вспоминает Виктория свою беседу с Юлией.Виктория предполагает, что теперь английские спецслужбыСкрипалей спрячут, перевезут в другую страну. И едва ли родственникам удастсякогда-либо снова встретиться. Но главное – они живы: как надеется женщина, благодаряее активности."Видит Бог, не хотела я этого шума, да мне и страшно,очень теперь страшно. Муж мой был категорически против, когда я решила ехать вМоскву, выступить на ТВ. Вплоть до развода у нас дошло. Но после всех интервьюи заявлений, что пойду до конца, вдруг раз и им стало лучше. Совпадение это?Если бы я не подняла эту шумиху, были бы они сейчас живы? Думаю, я дала им этотшанс, один на миллион", – цитирует Викторию .4 марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлиюнашли в бессознательном состоянии недалеко от их дома в Солсбери. Лондон заявил,что они были отравлены нервно-паралитическим ядом и обвинил во всем Россию. Разразилсяграндиозный антироссийский скандал, в результате западные страны выслали более150 российских дипломатов.Виктория, как только узнала о происшествии, подала заявлениев посольство Великобритании. Однако визу ей не дали – несмотря на то, что, повсем международным нормам, она имеет право посетить больных родственников. Помнению племянницы Скрипаля, британцы видят в ней "руку Кремля" исчитают, что все выступления по телевидению ей пишет лично Путин.