Резкое падение курса рубля сказалось на спросе на иностранную валюту. В московских обменных пунктах заканчиваются евро и доллары.

Резкое падение курса рубля сказалось наспросе на иностранную валюту. В московских обменных пунктах заканчиваются еврои доллары.В столице наблюдаетсянастоящий ажиотаж. А некоторые граждане уже столкнулись с дефицитом – заказатькрупные суммы в иностранной валюте уже не удается.В одном извалютных обменников сообщили, что проблем с количеством налички не имеют иторгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. В двух другихкассах признались, что валюта быстро заканчивается."У нас оченьмало валюты. Сейчас мы стоим, продаем валюту 64,90. Если вы через час приедете,мы вам оставим", – цитирует сотрудника обменника Business.FM. В еще одном пунктепризнались, что десять тысяч долларовили евро обменять уже не получится, потому что спрос слишком высок.Напомним, что 11 апреля рубль побил новый отрицательный рекорд. Наоткрытии торгов Московской биржи курсевро впервые за два года превысил 80рублей, доллар поднялся выше 64 рублей.Как писали Dni.Ru,такая экономическая ситуация в России сложилась на фоне санкционнойполитики США. Минфин США 6апреля ввел новые ограничения противроссийских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.В своюочередь пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопросо дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил,что экономика обладает достаточным запасом прочности.