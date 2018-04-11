В Сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль
после ее выздоровления. Первыми его опубликовало британское СМИ.
В Сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль
после ее выздоровления. Первыми его опубликовало британское СМИ.
В описании к ролику
утверждается, что на нем именно дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Девушка
покидает больницу в Солсбери, где проходила лечение после отравления, в
сопровождении вооруженной охраны, передает The Sun.
Сообщается, что Юлия Скрипаль перевезли из
медучреждения вечером 10 апреля в "безопасное место", чтобы избежать еще одной
попытки ее убийства. Также известно, что в настоящее время 33-летняя девушка
находится на военной базе, где врачи продолжают наблюдать за ее здоровьем.
Британские власти объясняют этот ем, что
нервно-паралитическое вещество, которым Юлия с отцом были отравлены, якобы еще
может себя проявить.
Но есть и другая версия. Возможно, россиянку прячут на военной
базе по другой причине. Ведь недавно она выходила на связь со своей двоюродной
сестрой Викторией. Очевидно, британские власти боятся, что Скрипаль выдаст
важную информацию, и всеми способами стараются ограничить ее общение со СМИ и
родственниками.
Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочь Юлию отравили в городе Солсбери высокотоксичным химикатом 4 марта. Целью Вещество разрушает нервную
систему и вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.