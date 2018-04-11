В Сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль после ее выздоровления. Первыми его опубликовало британское СМИ.

В Сети появилось первое видео с Юлией Скрипальпосле ее выздоровления. Первыми его опубликовало британское СМИ.В описании к роликуутверждается, что на нем именно дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Девушкапокидает больницу в Солсбери, где проходила лечение после отравления, всопровождении вооруженной охраны, передает The Sun‏.Сообщается, что Юлия Скрипаль перевезли измедучреждения вечером 10 апреля в "безопасное место", чтобы избежать еще однойпопытки ее убийства. Также известно, что в настоящее время 33-летняя девушканаходится на военной базе, где врачи продолжают наблюдать за ее здоровьем.Британские власти объясняют этот ем, чтонервно-паралитическое вещество, которым Юлия с отцом были отравлены, якобы ещеможет себя проявить.Но есть и другая версия. Возможно, россиянку прячут на военнойбазе по другой причине. Ведь недавно она выходила на связь со своей двоюроднойсестрой Викторией. Очевидно, британские власти боятся, что Скрипаль выдастважную информацию, и всеми способами стараются ограничить ее общение со СМИ иродственниками.Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочь Юлию отравили в городе Солсбери высокотоксичным химикатом 4 марта. Целью Вещество разрушает нервнуюсистему и вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.