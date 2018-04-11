Практически каждый человек знает, что такое боль в коленном суставе. У некоторых болезненные ощущения обусловлены физическим переутомлением или незначительным ушибом. Как правило, в таких случаях через несколько дней от симптома не остается и следа. Но иногда боль становится хронической.

Практически каждый человек знает, что такое боль в коленномсуставе. У некоторых болезненные ощущения обусловлены физическим переутомлениемили незначительным ушибом. Как правило, в таких случаях через несколько дней отсимптома не остается и следа. Но иногда боль становится хронической.Почему появляются патологические болевые ощущения в колене ичто поможет избавиться от них Dni.Ru рассказалкандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, доктор по суставам ЮрийГлазков.Самые частые причины боли в коленяхСуществует целый ряд возможныхпричин боли в коленях. К этому симптому приводят сотни различных заболеваний.Однако из них можно выделить две патологии, которые провоцируют болевой синдромнаиболее часто ‒ они составляют около 65% случаев обращений к специалисту поповоду боли в колене: это артроз коленного сустава и повреждение менисков.Артроз коленного сустава, или гонартроз, представляет собойзаболевание, возникающее вследствие постепенной дегенерации (разрушения)суставного хряща. Он становится тонким, появляются участки истончения,изъязвления, отложений кальция и так далее. Происходят патологическиеизменения, которые постепенно разрушают хрящ. Этот процесс идет медленно, нонеуклонно, и с годами приводит к инвалидизации пациента.Повреждение менисков – это вид травмы, при которомпроисходит надрыв хрящевых структур, выполняющих роль прокладки внутриколенного сустава. Проблема заключается в том, что адекватное кровоснабжение вних отсутствует. Если надрыв происходит возле капсулы сустава, богатойкровеносными сосудами, регенерация еще возможна. Но часто повреждения не восстанавливаются.Оторвавшиеся или смещенные фрагменты оказывают механическое воздействие наткани сустава, провоцируя хронический болевой синдром и нарушение подвижности.Другие причины боли в коленяхСуществует масса других причин болив коленях. Правда, встречаются они гораздо реже и составляют около 35% случаев,когда пациенты обращаются к врачу с жалобами на болезненные ощущения в коленныхсуставах. К числу таких патологий относятся:периартрит – воспаление сухожилий колена;боли сосудистого происхождения;ушибы;травмы крестообразных связок;бурсит – воспаление околосуставной капсулы;тендинит – воспалительное поражение связок;артрит – воспаление сустава;синдром подвздошно-большеберцового тракта;хондроматоз;кисты и другие образования в суставе;системные заболевания соединительной ткани (ревматическиезаболевания).Определить, что вызвало боль в колене, можно только послеосмотра специалиста и проведения диагностических процедур.Что делать, если болят колениПри возникновении боли в коленяхследует обязательно обратиться к врачу и отказаться от идеи самостоятельноголечения. Во-первых, вы не знаете, от чего именно собираетесь лечиться, ведьдиагноз не установлен – не существует болезни "болят колени". Во-вторых, дажепри установленном диагнозе вы не знаете, что и как нужно делать. В-третьих,могут потребоваться инвазивные процедуры или даже хирургические операции,которые доступны только в условиях медицинского учреждения.Во многих случаях с болезнью можносправиться или хотя бы держать ее под контролем с помощью лекарств. При артрозеили артрите назначаются нестероидные противовоспалительные препараты – ониуменьшают болевые ощущения, снимают отечность и припухлость, улучшаютподвижность суставов. При хронических заболеваниях пациент принимает этипрепараты постоянно.При артрозе часто назначаются хондропротекторы – этопрепараты хондроитина и глюкозамина. Их принимают внутрь в течение всей жизни,что позволяет уменьшить боль и замедлить деструкцию хряща.При артрозах ревматического происхождения нередко приходитсяприбегать к помощи глюкокортикоидов. Эти препараты позволяют значительноснизить выраженность воспалительного процесса. Глюкокортикоиды назначаютсявнутрь, но при тяжелых обострениях иногда вводятся непосредственно внутрьсустава.При хронической боли в колене нередко применяетсяартротерапия. Это метод лечения, сочетающий в себе введение внутрь суставагиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы. Гиалуроновая кислотаулучшает качество синовиальной жидкости и обеспечивает "смазку" для сустава.Обогащенная тромбоцитами плазма ускоряет регенерацию любых внутрисуставныхструктур. Она представляет собой собственную кровь пациента с повышеннымсодержанием тромбоцитов. Механизм действия заключается в том, что эти форменныеэлементы выделяют факторы роста, ускоряющие регенераторные процессы.Артротерапия эффективна при многих заболеваниях коленныхсуставов. Она проводится при артрозе, травматических повреждениях,менископатиях. Часто своевременное введение гиалуроновой кислоты и обогащеннойтромбоцитами плазмы помогает человеку отсрочить необходимость в хирургическомлечении или вовсе избежать операции.Хирургические операции используются при неэффективностиконсервативной терапии. В случае проблем с менисками или связками коленногосустава применяется артроскопия. Это тип операционного доступа, при котором всеманипуляции осуществляются под контролем видеокамеры, которая вводится внутрьсустава. Большие разрезы не требуются, поэтому сроки восстановления минимальны.В наиболее тяжелых случаях требуются операции по заменеколенного сустава искусственным эндопротезом. Основное показание к этомухирургическому вмешательству – гонартроз последней стадии, когда суставполностью разрушен, либо в случаях, когда выраженный болевой синдромзначительно снижает качество жизни человека.