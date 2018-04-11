Сообщения об отказе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нанести совместный с США удар по Сирии прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко. Он объяснил, почему Мэй так подставила американского президента Дональда Трампа.

Сообщения об отказе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нанестисовместный с США удар по Сирии прокомментировал старшийнаучный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российскойакадемии наук (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко. Он объяснил,почему Мэй так подставила американского президента Дональда Трампа.По мнению эксперта,авторитет Великобритании из-за дела Скрипаля подорван. И теперь властям страныприходится оправдываться."Они ужедостаточно сильно обожглись на этом нервно-паралитическом газе, который якобыприменялся в Солсбери. Да, там солировала Британия, но чувствовалось оченьсильное суфлирование со стороны США", – цитирует Оленченко RT. Он полагает, что в данной ситуации Великобританиюпригласили принять участие в каких-то действиях против Сирии, и она черезгазету The Times дает США понять, что на данный момент "уже хватитсолидаризации Британии со Штатами".ТакжеВладимир Оленченко обратил внимание на то, что информацию из американскогоиздания можно воспринимать как упрек туманному Альбиону и нежеланиесотрудничать с США. Причина "подставы" Мэй Трампа – втягивание Великобритании ваферу с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергеем Скрипаля и его дочери Юлии. "Англичанеговорят, что в этот раз, в ситуации по Сирии, они воздержатся", – резюмировалэксперт.Напомним, ранее сообщалось, что Терезе Мэй "необходимыдоказательства" применения химического оружия для принятия дальнейших мер. 10апреля Госдеп США обвинил Россию втом, что она якобы потворствует сирийским войскам в проведении ряда химатак намирные кварталы города Думы. В Москве это назвали бредом и очереднойпровокацией американской администрации.