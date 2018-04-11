В петербургском метрополитене раскрыли секрет, почему поручни эскалаторов движутся быстрее ступенек. Оказалось, все дело в том, что поручень и эскалатор — это два разных механизма.

В петербургском метрополитене раскрыли секрет, почему поручни эскалаторов движутся быстрее ступенек. Оказалось, все дело в том, что поручень и эскалаторэто два разных механизма.Эскалатор состоит из лестничного полотна со ступенями с мощными тяговыми цепями, в движение его приводит один большой электропривод. Поручни, в свою очередь, прокручиваются через отдельный приводной блок. У двух механизмов разные скорости работы и синхронизировать их теоретически можно, но это требует огромных усилий, передает . Их в подземке не считают целесообразными, поскольку скорость поручня всего на два процента выше той, с которой движется эскалатор. Как говорят в метрополитене, какой-либо дискомфорт пассажиры из-за этого всего не испытывают.Стоит отметить, что ступени эскалатора движутся медленнее поручней не только в петербургском метро, но и в метрополитенах других городов. По такому же принципу работают эскалаторы в аэропортах и торговых центрах, но так как расстояния там значительно меньше, чем в метро, то разницу в скорости поручня и ступенек многие посетители просто не замечают.Ранее в соцсетях ходили предположения о том, что такая технология внедрена целенаправленно, чтобы предостеречь людей от падений, однако эту версию эксперты опровергли. Некоторые отшучиваются, что разная скорость нужна для того, чтобы пассажиры не заснули на эскалаторе. Но на самом деле это вряд ли помогло бы.