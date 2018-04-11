Российскому обывателю не стоит переживать из-за новых американских санкций.
Наша нефтяная подушка не даст экономике развалиться, а курс рубля через
одну-две недели отскочит к прежним позициям.
Российскому обывателю не стоит переживать из-за новых американских санкций.
Наша нефтяная подушка не даст экономике развалиться, а курс рубля через
одну-две недели отскочит к прежним позициям.
Граждане России третий день подряд следят за биржевыми
курсами, котировками акций и внимательно слушают и читают новости. На самом
деле, поводы для волнения есть только у крупного бизнеса, попавшего под
санкции, да и то исключительно в области возврата кредитов.
Именно из-за этого подскочили в цене доллар и евро:
компании кинулись покупать валюту. Сыграли свою роль и пессимистические
настроения участников рынка, узнавших 6 апреля о новом пакете антироссийских санкций.
Но если посмотреть на котировки нефти (от цены на
нефть на 99% зависит курс рубля), то видно, что черное золото растет в цене и
приближается к отметке 72 доллара за баррель. А значит, никаких предпосылок к
снижению курса национальной валюты нет. Есть только искусственно созданная
паника на рынке.
Кстати, Минфин в проекте бюджета на 2018 год
закладывал в свом базовом прогнозе цену нефти 43,8 доллара за баррель, напоминает Life. "Если цена на нефть
сохранится на уровне 60–70 долларов, то, конечно, будет профицит", —
заявлял недавно глава Центра стратегических разработок и экс-министр Алексей Кудрин.
Что же нас ждет в долгосрочной перспективе? С большой
долей вероятности можно говорить о том, что стоимость нефти будет только расти
и вот почему. Во-первых, Россия довольно успешно реализует совместную с ОПЕК
стратегию ограничения объемов добычи, что балансирует рынок в интересах
нефтепроизводителей.
Во-вторых, необходимо понимать, что эпоха дешевой
нефти, которая последовала после событий 2014 года, ознаменовалась для всей
индустрии довольно существенным падением инвестиций в разведку новых
месторождений. При этом очевидно, что углеводороды в длительной исторической
перспективе останутся единственным реальным двигателем энергетики в планетарном
масштабе.
Получается, что нет никаких фундаментальных причин, по
которым Россия бы выпала из глобальных торговых и финансовых потоков. Так что россиянам
нет смысла волноваться и тем более не стоит покупать сейчас валюту по подскочившему
курсу. Как бы не пришлось тем счастливчикам, которые приобрели сегодня доллар
по 65 рублей, кусать локти через месяц, когда американская валюта отскочит к 60
рублям.