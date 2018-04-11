Российскому обывателю не стоит переживать из-за новых американских санкций. Наша нефтяная подушка не даст экономике развалиться, а курс рубля через одну-две недели отскочит к прежним позициям.

Российскому обывателю не стоит переживать из-за новых американских санкций.Наша нефтяная подушка не даст экономике развалиться, а курс рубля черезодну-две недели отскочит к прежним позициям.Граждане России третий день подряд следят за биржевымикурсами, котировками акций и внимательно слушают и читают новости. На самомделе, поводы для волнения есть только у крупного бизнеса, попавшего подсанкции, да и то исключительно в области возврата кредитов.Именно из-за этого подскочили в цене доллар и евро:компании кинулись покупать валюту. Сыграли свою роль и пессимистическиенастроения участников рынка, узнавших 6 апреля о новом пакете антироссийских санкций.Но если посмотреть на котировки нефти (от цены нанефть на 99% зависит курс рубля), то видно, что черное золото растет в цене иприближается к отметке 72 доллара за баррель. А значит, никаких предпосылок кснижению курса национальной валюты нет. Есть только искусственно созданнаяпаника на рынке.Кстати, Минфин в проекте бюджета на 2018 годзакладывал в свом базовом прогнозе цену нефти 43,8 доллара за баррель, напоминает Life. "Если цена на нефтьсохранится на уровне 60–70 долларов, то, конечно, будет профицит", —заявлял недавно глава Центра стратегических разработок и экс-министр Алексей Кудрин.Что же нас ждет в долгосрочной перспективе? С большойдолей вероятности можно говорить о том, что стоимость нефти будет только растии вот почему. Во-первых, Россия довольно успешно реализует совместную с ОПЕКстратегию ограничения объемов добычи, что балансирует рынок в интересахнефтепроизводителей.Во-вторых, необходимо понимать, что эпоха дешевойнефти, которая последовала после событий 2014 года, ознаменовалась для всейиндустрии довольно существенным падением инвестиций в разведку новыхместорождений. При этом очевидно, что углеводороды в длительной историческойперспективе останутся единственным реальным двигателем энергетики в планетарноммасштабе.Получается, что нет никаких фундаментальных причин, покоторым Россия бы выпала из глобальных торговых и финансовых потоков. Так что россиянамнет смысла волноваться и тем более не стоит покупать сейчас валюту по подскочившемукурсу. Как бы не пришлось тем счастливчикам, которые приобрели сегодня долларпо 65 рублей, кусать локти через месяц, когда американская валюта отскочит к 60рублям.