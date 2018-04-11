Авария произошла в понедельник, 9 апреля

Под Владимиром водитель насмерть сбил 16-летнего юношу на велосипеде.Как сообщают в пресс-службе Госавтосинспекции, авария произошла в понедельник, 9 апреля, около 21 часа. На первом километре трассы Владимир - Спасское водитель, находясь за рулем внедорожника Toyota, сбил 16-летнего велосипедиста, который двигался с ним в попутном направлении. На дороге не было освещения, и мужчина не заметил юношу.Мальчик скончался в машине скорой помощи. Его сестра, которая также ехала рядом, не пострадал.