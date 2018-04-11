По традиции во время его проведения около областной администрации будет организована масштабная выставка продукции лидирующих компаний региона

Во Владимирской области продолжается подготовка к VI межрегиональному экономическому форуму, который намечен на 1 - 3 июня. По традиции во время его проведения около областной администрации будет организована масштабная выставка продукции лидирующих компаний региона, малых и средних предприятий из всех муниципальных образований области. На экспозиции также будут представлены изделия народных художественных промыслов, пищевая и сувенирная продукция. Основная часть выставки будет отдана под презентацию промышленного потенциала Владимирской области: предприятия представят видовое оборудование, технику, свою высокотехнологичную продукцию. Кроме того, одной из «изюминок» выставки станет шатёр с презентацией проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018». Выставка будет открыта для посетителей все три дня работы форума с 10 до 18 часов.