Злоумышленник проник в помещение организации, расположенной на Каширском шоссе, и похитил из сейфа 1 201 800 рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 31-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении кражи из организации.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам заявительницы, неизвестный проник в помещение организации, расположенной на Каширском шоссе, и похитил из сейфа деньги. Ущерб составил 1 201 800 рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Часть похищенного была изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22