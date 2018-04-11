Курьезный инцидент произошел в
британском графстве Сассекс. Там полицейского уволили за занятие проституцией.
Курьезный инцидент произошел в
британском графстве Сассекс. Там полицейского уволили за занятие проституцией.
Ричарда
Холдера обвинили в грубом нарушении служебных обязанностей. От должности мужчину
отстранили согласно решению на дисциплинарном слушании по его делу.
Начальник Холдера сообщил, что его подчиненный размещал
объявления об оказании платных секс-услуг на одном из сайтов. Коп привлекал
потенциальных клиентов псевдонимом "сладкие ощущения", обещая райское
наслаждение.
Клиентов
Ричард принимал у себя дома. Примечательно, что все это происходило, когда
официально полицейский находился на больничном, сообщает The Telegraph. Представитель
Холдера заявил, что провинившийся страж порядка раскаивается в содеянном и в
отставку уходит добровольно.
Это не первый случай в сассекской полиции, когда сотрудника
обвиняют в неподобающем поведении. Так, в конце 2016 года другой полицейский из
был уволен за рекламу своих секс-услуг в Сети. Он также был в это время на
больничном.
Отметим, что
подобные случаи зафиксированы и в России. Как писали Dni.Ru, летом 2017 года в Москве задержали сотрудницу правоохранительных органов по
подозрению в занятии проституцией. В ее сумочке кроме обычного
"рабочего" набора путаны – интимный гель, чулки, контрацептивы – было
найдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовской
области.