Курьезный инцидент произошел в британском графстве Сассекс. Там полицейского уволили за занятие проституцией.

Курьезный инцидент произошел вбританском графстве Сассекс. Там полицейского уволили за занятие проституцией.РичардаХолдера обвинили в грубом нарушении служебных обязанностей. От должности мужчинуотстранили согласно решению на дисциплинарном слушании по его делу.Начальник Холдера сообщил, что его подчиненный размещалобъявления об оказании платных секс-услуг на одном из сайтов. Коп привлекалпотенциальных клиентов псевдонимом "сладкие ощущения", обещая райскоенаслаждение.КлиентовРичард принимал у себя дома. Примечательно, что все это происходило, когдаофициально полицейский находился на больничном, сообщает The Telegraph. ПредставительХолдера заявил, что провинившийся страж порядка раскаивается в содеянном и вотставку уходит добровольно.Это не первый случай в сассекской полиции, когда сотрудникаобвиняют в неподобающем поведении. Так, в конце 2016 года другой полицейский избыл уволен за рекламу своих секс-услуг в Сети. Он также был в это время набольничном.Отметим, чтоподобные случаи зафиксированы и в России. Как писали Dni.Ru, летом 2017 года в Москве задержали сотрудницу правоохранительных органов поподозрению в занятии проституцией. В ее сумочке кроме обычного"рабочего" набора путаны – интимный гель, чулки, контрацептивы – былонайдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовскойобласти.