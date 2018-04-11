11 апреля около 18:20 по московскому времени автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия.

В распоряжении телеканала "Россия 24" появилось первое видео с места обстрела российских журналистов в сирийской Думе.Ранее сообщалось, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян из стрелкового оружия.Как сообщили в Министерстве обороны России, в результате нападения ранения ног получили оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин, оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов и корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев.Всем им была немедленно оказана медицинская помощь, после чего журналистов направили в госпиталь для дальнейшего лечения.В оборонном ведомстве России заверили, что жизни тележурналистов ничего не угрожает.Сегодня над Думой подняли флаг Сирийской арабской республики после освобождения города от боевиков, но радикалы попытались сорвать местным жителям праздник.Как рассказал один из российских журналистов, когда произошла небольшая потасовка из-за флага, кто-то из боевиков открыл беспорядочный огонь, который задел автобус с журналистами. Находившиеся в автобусе успели лечь на пол, поэтому обошлось без серьезных ранений.