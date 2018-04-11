Юлия Началова не скрывает, что страдает от подагры. Артистка обнародовала фото, на котором без купюр продемонстрировала все несовершенства, возникшие вследствие болезни.

Юлия Началова не скрывает, что страдает от подагры. Артистка обнародовала фото, на котором без купюр продемонстрировала все несовершенства, возникшие вследствие болезни.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Началова опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном плотном купальнике. Артистка поступила весьма смело – она не подвергала изображение ретуши и прочему фотошопу, предпочтя открыто показать все несовершенства своего тела.Отметим, что дело вовсе не в том, что Началова много ест или не следит за фигурой. Певица страдает подагрой. Об этом свидетельствуют множественные опухоли на руках артистки. Впрочем, многочисленные поклонники разглядели и другие минусы во внешности Юлии. Фанаты пришли в ужас."Что у Юли с телом?", "А что с руками и локтями?", "Похоже, ее давно болезнь ест, пожирает изнутри. Видимо, что-то страшное, раз так резко скукожилась вся, как старый рваный башмак", "Подагра. Юля очень светлая , голос необыкновенный. Я бы ее ооочень хотела бы видеть на сцене. Юля выздоравливай !!!!!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Оч постарела🙄 и кожа дряблая....*** зачем .... такое ввкладывать🤨", "даже странно.. я бы не подумала, что она у нее настолько дряблая", "Юля, добрая, лучезарная и красивая... но у меня такое впечатление, что болезнь гложет ее изнутри. Неужеле нельзя ничего сделать? Медицина так далеко сейчас ушла", – высказались расстроенные поклонники.Как писали Dni.Ru, Юлия Началова страдает от заболевания уже довольно давно. Кисти рук певицы покрыты чудовищными шишками. По одной из версий, эти уплотнения – так называемые узлы Гебердна. Они называются так по фамилии британского врача, впервые их описавшего. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы.Вначале артистка старательно скрывала все приметы болезни – носила перчатки, фотографировалась, пряча руки. Однако в какой-то момент Юлия передумала прятаться и открыто рассказала о своем недуге.