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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-predsedatel-oblparlamenta-pozdravil-s-pasxoj-vospitannic-monastyrya.html" target="_blank">Председатель облпарламента поздравил с Пасхой воспитанниц монастыря</a> - Пасхальные подарки. На днях ими обменялись воспитанницы одного из монастырей и Законодательная власть региона. Что подарил Покровской обители спикер облпарламента, и обязательно ли воспитанницы становятся послушницами - расскажем далее.