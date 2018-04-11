Президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся за последние несколько дней международной обстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может не вызывать беспокойство.

Президент России Владимир Путин дал оценку резкообострившейся за последние несколько дней международной обстановке. По егословам, она становится все более хаотичной, что не может не вызыватьбеспокойство.Глава государства выразил надежду, что "здравый смысл вконце концов возобладает". "И международные отношения войдут в конструктивноерусло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", -заявил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот послами 17стран.Слова Владимира Путина была произнесены спустя несколькочасов после появления очередного искрометного твита за авторством президентаСША Дональда Трампа. В среду, 11 апреля, американский лидер объявил о предстоящемракетном ударе по Сирии. Не то чтобы это было откровением (об подготовке агрессии против арабскойреспублике говорят уже несколько дней), но на этот раз глава Белого дома былособенно резок. По его словам, на Сирию посыпятся "хорошие, умные и новыеракеты". "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома вTwitter.Он еще раз назвал сирийского лидера Башара Асада животным изаявил, что Москва не должна его поддерживать. Очевидно, что месседж главыБелого дома направлен прежде всего российскому руководству. Как союзник Москвабудет обязана защитить Дамаск.Позже Трамп опубликовал новый твит, но уже в примирительномтоне. "Может, остановим гонку вооружений?" – написал он. По егословам, США нужны России, чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всемнациям нужно сегодня работать вместе. Пользователи Сети уже высмеялиамериканского лидера за столь ярко выраженный "плюрализм мнений" вголове.Сообщения американского лидера прокомментировалпресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Москва неявляется участником Twitter-дипломатии, заявил он, добавив, что Кремльзаинтересован в серьезном подходе к ситуацию. "По-прежнему считаем, чтоважно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", – цитирует его РИА Новости.Напомним, в минувшую субботу Соединенные Штаты обвинилисирийское правительство в химической атаке в Думе, пригороде Дамаска.Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся на Россию, котораяякобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвиненияотвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.В настоящее время США продолжает сосредотачивать ударныесилы в непосредственной близости от Сирии. По некоторым сообщениям, вВашингтоне рассматривают возможность долговременной – на протяжении несколькихдней – атаки на арабскую республику. Кроме Соединенных Штатов, в агрессиипротив Дамаска намерены участвовать Франция, Израиль и Саудовская Аравия.Великобритания от столь сомнительного мероприятия пока уклоняется. По словампремьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, Лондону нужно большедоказательств применения химоружия в Думе.