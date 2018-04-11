В курганском магазине пьяный покупатель выплеснул в лицо продавцу йод. ЧП случилось 11 апреля.

В курганском магазине пьяный покупатель выплеснул в лицо продавцу йод. ЧП случилось 11 апреля.Жертва хулиганского нападения рассказала, что перед этим мужчина дважды заходил в магазин. Он нагрубил сотрудникам и сделал несколько покупок. Примечательно, что перед своей выходкой уралец попросил у продавщицы прощения.По словам женщины, в глаза дебошир ей не попал, но кожа горит так, что больно прикоснуться, передает портал 45.ru. Она добавила, что подала заявление в полицию. По факту произошедшего ведется проверка.