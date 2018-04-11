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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-rasskazala-kak-remontiruyut-dk-i-byla-uvolena.html" target="_blank">Рассказала, как ремонтируют ДК, и была уволена?</a> - Уволили без объяснения причин. В Киржачском суде свои права защищает бывший директор Новосёловского дома культуры - Наталья ШАхова. Женщину оставили без работы районные чиновники, не смотря на то, что она является одинокой матерью. На защиту ШАховой встали бывшие коллеги и деревеснкие жители. Из-за чего могли уволить руководителя ДК? Пыталась разобраться Татьяна Данилова.