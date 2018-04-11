Недавно ВЦИОМ опубликовал индекс социального самочувствия россиян. Суть данного исследования в том, что сотрудники аналитического центра задают людям обоего пола, разного возраста, образования одинаковые вопросы: насколько они удовлетворены жизнью, как оценивают экономическую ситуацию в стране и материальное состояние своей семьи и так далее. Результаты последнего исследования получились более чем интересные.

Недавно ВЦИОМ опубликовалиндекс социального самочувствия россиян. Суть данного исследования в том, чтосотрудники аналитического центра задают людям обоего пола, разного возраста,образования одинаковые вопросы: насколько они удовлетворены жизнью, какоценивают экономическую ситуацию в стране и материальное состояние своей семьии так далее. Результаты последнего исследования получились более чеминтересные.Так, например, запоследние полгода стало больше людей, которых в целом устраивает их образжизни. Выросло и количество тех, кто в целом позитивно оценивает материальноеположение своей семьи. А вот на вопрос "Как вы считаете, через год вы и вашасемья будете жить лучше или хуже, чем сейчас?" ответы были уже не стольоптимистичными. По сравнению с прошлым годом большее число респондентов сталосчитать, что их жизнь в будущем ухудшится.Позвольте, как же так?Почему, при стабильной положительной динамике, вдруг должно стать хуже? Что это– сомнение в собственных силах? Недоверие правительству, государству?Правительство вообще принятокритиковать. Нет, не только у нас – практически в любой стране есть люди,недовольные работой правительства в целом, или какими-то конкретными мерами,которое оно принимает, или его работой в определенной сфере. Исключения мненеизвестны. Масштабы и, скажем так, эмоциональность этой критики зависят отразных вещей: площади государства и численности населения, культурных ирелигиозных традиций и много еще от чего. Но так или иначе недовольство естьвезде.Однако его существованиеотнюдь не означает частой и кардинальной смены политического, да иэкономического курса. В большинстве европейских стран, например, даже наличиеострейших проблем не становится поводом для глобальных и резких перемен вгосударстве. По большому счету, там почти нет разницы, какая именно партияпридет к власти – важнее, насколько эффективно ее представители будут управлятьстраной.Но что такое эффективноеуправление? Прежде всего, способность поддерживать баланс между интересами всехсоциальных групп. И это единственный смысл работы правительства в любой стране.Ведь и революции случаются именно потому, что интересы той или иной социальнойгруппы оказываются проигнорированы. А когда соблюдены, все спокойно и стабильно(скептики могут называть такие периоды застоем).Осталось разобраться,какие социальные группы есть сегодня в нашей стране. В том, что они не те же,что были 30 лет назад, можно не сомневаться.Ушло (или практическиушло) в прошлое социальное разделение по таким критериям, как достаток в семьеродителей, место проживания человека и даже уровень его образования. Как мнекажется, сейчас в России существует две социальные группы – те, кто смогвстроиться в современные экономические реалии, и те, кто не смог.У тех, кто сумел этосделать, есть все возможности стать новой элитой: состоятельными людьми,ведущими полноценный образ жизни. Отличие этих людей в том, что они уже поняли:качественного бесплатного не бывает. Тем более много и для всех. И поэтомурассчитывают в первую очередь на себя. Они знают, что государство обеспечит имнекий "прожиточный минимум" – не только в финансовом плане, но и в том, чтокасается обязательного набора мер социальной поддержки. Но у этих людей есть ипонимание того, например, что хорошие доходы сейчас и большие пенсии в будущем(а жить они собираются долго!) по мановению волшебной палочки не появятся.Потому что неоткуда. В любой стране неоткуда, насколько бы богатой она ни была.Такими вещами человек должен обеспечивать себя сам.Но есть и те, живет, посути, в ситуации 30-летней давности. Эти люди уверены: государство им должноуже просто потому, что они существуют. Такие люди предпочтут бесконечножаловаться на небольшую зарплату и скучную работу, нежели искать способыхороших заработков. Они, проработав всю жизнь за офисным столом (а отнюдь не натяжелом производстве!) выйдут на пенсию в 55 лет и еще 40 будут жить насимволические суммы, сводя концы с концами. При этом, разумеется, они категорическипротив повышения пенсионного возраста. Даром что по статистике средняя пенсия внашей стране почти втрое меньше средней зарплаты и более чем вдвое –среднедушевого дохода. Так, в 2017 году среднемесячная зарплата в России составляла39 085 рублей, средняя пенсия – 13 304 рубля. А среднедушевой ежемесячныйдоход сложился на уровне 31 475 рублей. Но, очевидно, "молодых пенсионеров"такой расклад устраивает.Сегодня баланс интересов этихдвух социальных групп – тех, кто сам за себя, и тех, кто ждет помощи извне, – приходитсясегодня поддерживать нашему государству. Удается ли? Более чем.Сейчас в России есть всевозможности для достойной жизни. Вполне лояльные условия для ведения бизнеса (поверьтечеловеку, 25 лет прожившему на Западе – вести бизнес в России проще, чем вомногих странах). Низкая процентная ставка по ипотечным кредитам при хорошемразвитии строительного рынка. Возможности для профессиональной мобильности итак далее. Это для первой социальной группы. Но и интересы второй тоже учтены.Бесплатная медицина, бесплатное образование, растущие зарплаты бюджетников,самый "юный" в мире пенсионный возраст… Все это есть и, очевидно, будет.Но дальше, как мнекажется, разрыв между этими двумя социальными группами будет увеличиваться. Ине потому, что государство в какой-то момент откажется поддерживать этотбаланс. Уверена, все взятые им социальные обязательства будут сохранены. Но те,кто сумел вжиться в новые экономические реалии и воспользоваться ихвозможностями, совершат стремительный прорыв, и это создаст пропасть между нимии теми, кто живет согласно старым представлениям о том, зачем нужногосударство.И если уж такой процесспошел, думаю, несправедливо было бы предъявлять какие-либо претензиируководству страны. Тем более если речь о молодых, здоровых, активных людях.Равновесие интересов государство, считаю, обеспечивает. Но те, кто хочетчего-то сверх этого, должен позаботиться о себе сам. Выбрать себя.