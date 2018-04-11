Недавно ВЦИОМ опубликовал
индекс социального самочувствия россиян. Суть данного исследования в том, что
сотрудники аналитического центра задают людям обоего пола, разного возраста,
образования одинаковые вопросы: насколько они удовлетворены жизнью, как
оценивают экономическую ситуацию в стране и материальное состояние своей семьи
и так далее. Результаты последнего исследования получились более чем
интересные.
Недавно ВЦИОМ опубликовал
индекс социального самочувствия россиян. Суть данного исследования в том, что
сотрудники аналитического центра задают людям обоего пола, разного возраста,
образования одинаковые вопросы: насколько они удовлетворены жизнью, как
оценивают экономическую ситуацию в стране и материальное состояние своей семьи
и так далее. Результаты последнего исследования получились более чем
интересные.
Так, например, за
последние полгода стало больше людей, которых в целом устраивает их образ
жизни. Выросло и количество тех, кто в целом позитивно оценивает материальное
положение своей семьи. А вот на вопрос "Как вы считаете, через год вы и ваша
семья будете жить лучше или хуже, чем сейчас?" ответы были уже не столь
оптимистичными. По сравнению с прошлым годом большее число респондентов стало
считать, что их жизнь в будущем ухудшится.
Позвольте, как же так?
Почему, при стабильной положительной динамике, вдруг должно стать хуже? Что это
– сомнение в собственных силах? Недоверие правительству, государству?
Правительство вообще принято
критиковать. Нет, не только у нас – практически в любой стране есть люди,
недовольные работой правительства в целом, или какими-то конкретными мерами,
которое оно принимает, или его работой в определенной сфере. Исключения мне
неизвестны. Масштабы и, скажем так, эмоциональность этой критики зависят от
разных вещей: площади государства и численности населения, культурных и
религиозных традиций и много еще от чего. Но так или иначе недовольство есть
везде.
Однако его существование
отнюдь не означает частой и кардинальной смены политического, да и
экономического курса. В большинстве европейских стран, например, даже наличие
острейших проблем не становится поводом для глобальных и резких перемен в
государстве. По большому счету, там почти нет разницы, какая именно партия
придет к власти – важнее, насколько эффективно ее представители будут управлять
страной.
Но что такое эффективное
управление? Прежде всего, способность поддерживать баланс между интересами всех
социальных групп. И это единственный смысл работы правительства в любой стране.
Ведь и революции случаются именно потому, что интересы той или иной социальной
группы оказываются проигнорированы. А когда соблюдены, все спокойно и стабильно
(скептики могут называть такие периоды застоем).
Осталось разобраться,
какие социальные группы есть сегодня в нашей стране. В том, что они не те же,
что были 30 лет назад, можно не сомневаться.
Ушло (или практически
ушло) в прошлое социальное разделение по таким критериям, как достаток в семье
родителей, место проживания человека и даже уровень его образования. Как мне
кажется, сейчас в России существует две социальные группы – те, кто смог
встроиться в современные экономические реалии, и те, кто не смог.
У тех, кто сумел это
сделать, есть все возможности стать новой элитой: состоятельными людьми,
ведущими полноценный образ жизни. Отличие этих людей в том, что они уже поняли:
качественного бесплатного не бывает. Тем более много и для всех. И поэтому
рассчитывают в первую очередь на себя. Они знают, что государство обеспечит им
некий "прожиточный минимум" – не только в финансовом плане, но и в том, что
касается обязательного набора мер социальной поддержки. Но у этих людей есть и
понимание того, например, что хорошие доходы сейчас и большие пенсии в будущем
(а жить они собираются долго!) по мановению волшебной палочки не появятся.
Потому что неоткуда. В любой стране неоткуда, насколько бы богатой она ни была.
Такими вещами человек должен обеспечивать себя сам.
Но есть и те, живет, по
сути, в ситуации 30-летней давности. Эти люди уверены: государство им должно
уже просто потому, что они существуют. Такие люди предпочтут бесконечно
жаловаться на небольшую зарплату и скучную работу, нежели искать способы
хороших заработков. Они, проработав всю жизнь за офисным столом (а отнюдь не на
тяжелом производстве!) выйдут на пенсию в 55 лет и еще 40 будут жить на
символические суммы, сводя концы с концами. При этом, разумеется, они категорически
против повышения пенсионного возраста. Даром что по статистике средняя пенсия в
нашей стране почти втрое меньше средней зарплаты и более чем вдвое –
среднедушевого дохода. Так, в 2017 году среднемесячная зарплата в России составляла
39 085 рублей, средняя пенсия – 13 304 рубля. А среднедушевой ежемесячный
доход сложился на уровне 31 475 рублей. Но, очевидно, "молодых пенсионеров"
такой расклад устраивает.
Сегодня баланс интересов этих
двух социальных групп – тех, кто сам за себя, и тех, кто ждет помощи извне, – приходится
сегодня поддерживать нашему государству. Удается ли? Более чем.
Сейчас в России есть все
возможности для достойной жизни. Вполне лояльные условия для ведения бизнеса (поверьте
человеку, 25 лет прожившему на Западе – вести бизнес в России проще, чем во
многих странах). Низкая процентная ставка по ипотечным кредитам при хорошем
развитии строительного рынка. Возможности для профессиональной мобильности и
так далее. Это для первой социальной группы. Но и интересы второй тоже учтены.
Бесплатная медицина, бесплатное образование, растущие зарплаты бюджетников,
самый "юный" в мире пенсионный возраст… Все это есть и, очевидно, будет.
Но дальше, как мне
кажется, разрыв между этими двумя социальными группами будет увеличиваться. И
не потому, что государство в какой-то момент откажется поддерживать этот
баланс. Уверена, все взятые им социальные обязательства будут сохранены. Но те,
кто сумел вжиться в новые экономические реалии и воспользоваться их
возможностями, совершат стремительный прорыв, и это создаст пропасть между ними
и теми, кто живет согласно старым представлениям о том, зачем нужно
государство.
И если уж такой процесс
пошел, думаю, несправедливо было бы предъявлять какие-либо претензии
руководству страны. Тем более если речь о молодых, здоровых, активных людях.
Равновесие интересов государство, считаю, обеспечивает. Но те, кто хочет
чего-то сверх этого, должен позаботиться о себе сам. Выбрать себя.